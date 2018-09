Piario, che sorpresa: all’ospedale dodici nuovi nati in due giorni

Una notizia che fa sorridere e ben sperare: sono dodici i bambini nati all’Ospedale Locatelli di Piario in questi due ultimi giorni del mese di agosto: si tratta di 7 maschietti e 5 femminucce, un numero al di sopra della media.

Dati che in questo periodo diventano di buon auspicio e si riaccende la speranza di riuscire a lasciare aperto e vivo questo importante punto di riferimento per le mamme della Val Seriana e non solo.

La Regione Lombardia ha disposto la chiusura del punto nascite di Piario in quanto non era stato raggiunto il numero minimo di 500 parti all’anno: la stessa sorte decisa per Angera (Varese), Oglio Po di Casalmaggiore (Cremona) e Chiavenna (Sondrio).

Per salvare il reparto maternità subito si era attivato il comitato “Piario non si tocca” che ha già messo in scena diverse manifestazioni di protesta e una raccolta firme che ha riscosso parecchio consenso.