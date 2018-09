A novembre GuirriTour partirà con altri 11 compagni di viaggio per un grande tour dell’India, dedicando parte dei nostri giorni al Nord Ovest del paese, dove incontreremo realtà lontane dalla nostra. Viaggiando On the road nella terra dei maharaja, incontreremo problematiche sociali di diversa entità: dalla quasi totale mancanza d’igiene, al fortissimo caos nelle città, all’estrema e diffusa povertà, al cibo totalmente diverso dal nostro.

L’India e i suoi problemi sociali

Ognuno di noi sa che l’india è una realtà forte a livello emotivo e di adattamento sociale, e tutt’oggi è uno dei paesi dove la differenza sociale (caste) è l’elemento peculiare della vita di ogni soggetto, nonostante “ufficialmente” non esistano più da anni.

Ogni individuo che nasce in una casta, ne assume incondizionatamente lo status e il ruolo conforme a questa identità. Ogni persona nasce quindi in un inalterabile status sociale. La casta è quindi un gruppo sociale chiuso.

A livello giuridico l’articolo 15 della costituzione del 1950 proibisce le discriminazioni e quindi il termine casta. Lo Stato non può discriminare nessun cittadino per motivi di religione, razza, casta, sesso, luogo di nascita riguardo all’accesso ai negozi, ristoranti pubblici, hotel, bagni, strade e luoghi di uso pubblico mantenuti in tutto o in parte con fondi statali o dedicati per il pubblico impiego.

Nonostante tutte queste leggi, il problema risulta essere ancora molto attuale e diffuso soprattutto per i “Paria” e i “Dalit”. Questa differenza sociale è stato l’argomento più toccato dalle due grandi figure legate all’India: Gandhi e Madre Teresa. Il principio di non violenza caratterizzò l’intera vita di entrambi, tanto da creare delle rivoluzioni interne alla popolazione a difesa di questi ideali. Oggi, molte associazioni culturali, benefiche e di volontariato sono dedicate a queste due grandi figure.

Il nostro tour in India con voi

On the road faremo visita ad alcune scuole di bambini poveri per regalare un po di materiale scolastico utile alla loro formazione scolastica (penne, pennarelli, quaderni, gomme, pastelli, forbici, righelli, matite, temperini…).

Ci piace l’idea di condividere con voi questa nostra iniziativa per riuscire a fare una bella raccolta di materiale da distribuire durante il nostro viaggio di Novembre! Ognuno è libero di donare anche un sola matita! Tutti insieme, con il vostro aiuto, son certo che riusciremo a fare un ottimo lavoro! Vi chiediamo di non donare soldi ma solo materiale legato alla cultura e alla formazione scolastica. Alla fine, grazie ad un pastello colorato potremo regalare un sorriso e un po di colore ai lavoretti di qualche bambino a 7.000 km lontano da noi.

In quale scuola andremo

Siamo in contatto con il nostro Driver indiano per questo viaggio e grazie a lui stiamo contattando varie scuole per accordare un incontro. Novembre, in India, è un mese di festeggiamenti legati al Festival delle Luci quindi varie scuole saranno in vacanza. In alternativa, incontreremo tantissimi bambini nei villaggi di campagna e nei pressi del deserto del Thar a Jaisalmer a cui regalare il materiale!

Ora tocca a tutti noi

Per chiunque voglia partecipare a questa iniziativa in collaborazione con GuirriTour e Bergamonews ci contatti (qui) e insieme potremo trovare la soluzione migliore per organizzare il ritiro del materiale grazie al supporto della redazione Bergamonews, in via Mai 3 a Bergamo.