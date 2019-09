Irregolarità nei corsi: chiusa autoscuola di Trescore Balneario

Irregolarità nei corsi. Per questo motivo è stata chiusa un’autoscuola di Trescore Balneario. Il provvedimento è arrivato dopo alcuni controlli iniziati nel mese di giugno dal personale della sezione polizia stradale di Bergamo, congiuntamente all’ufficio “settore trasporti privati – ufficio autoscuole e studi di consulenza” della provincia di Bergamo, in un’autoscuola di Trescore Balneario nell’ambito del rispetto delle normative inerenti la corretta gestione delle autoscuole che effettuano corsi per rilascio patenti di varie categorie e abilitazioni professionali, al fine di verificare la regolarità dell’impresa e dello svolgimento della stessa.

Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale hanno proceduto alla contestazione di numerose irregolarità relative allo svolgimento di un corso di rinnovo Cqc (carta qualificazione conducente – abilitazione professionale relativa alla professione dell’autotrasportatore).

Di fatto il titolare dell’autoscuola non rispettava le prescrizioni imposte dall’autorizzazione ministeriale che consente di effettuare dei corsi al fine del rinnovo dell’abilitazione in disamina (corso per il quale e’ necessaria solo la presenza e non e’ previsto un esame finale).

Dall’esame della documentazione visionata sono emerse gravi irregolarita’ per le quali e’ stata interessata la magistratura.

Il titolare dell’autoscuola, P.D. di anni 52, è stato deferito all’autorita’ giudiziaria per il reato di falso ideologico.

L’ufficio trasporti della provincia di Bergamo, visti gli atti della polizia e sviluppati i propri accertamenti, disponeva la chiusura temporanea per mesi uno della scuola guida oggetto di controllo a

decorrere dal primo settembre.