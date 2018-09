Investito da un’auto a Lallio, muore a soli 24 anni

Ha perso la vita a soli 24 anni dopo essere stato investito da un’auto. È successo nella mattinata di sabato primo settembre in via Provinciale a Lallio.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Il giovane, di cui non si conoscono le generalità, intorno alle 9.40 stava attraversando la strada insieme al padre di 64 anni all’altezza del civico 8 per entrare in una carrozzeria. All’improvviso è arrivata un’auto guidata da un uomo che procedeva in direzione di Dalmine. I due sono stati investiti. Un impatto violento, tanto che sono stati sbalzati per alcuni metri e sono finiti in un fossato che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche. Le condizioni dei due feriti sono apparse subito molto critiche. Sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni, dove il più giovane è spirato appena arrivato. Il 64enne è ricoverato e sarebbe gravissimo.