Genova, il progetto dell’architetto bergamasco: “Il mio ponte da vivere, abitare, percorrere”

“Un ponte da vivere, abitare, percorrere, capace di produrre energia. Un nuovo pezzo di città orizzontale con vie pedonali, piste ciclabili, spazi verdi e servizi”. Dal commerciale al terziario avanzato, dalla ricerca e sviluppo fino alle aree ludiche. È come l’architetto bergamasco Stefano Giavazzi – 48 anni, laureato al Politecnico di Milano e contitolare di uno studio associato – si immagina il ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Insomma, un ponte a misura d’uomo oltre che di auto.

“In seguito alla tragedia ci siamo sentiti in obbligo di elaborare un progetto, una proposta – spiega in un video su Youtube che nel giro di ventiquattr’ore ha abbondantemente superato le mille visualizzazioni -. Genova ha subito una ferita e ha bisogno di un nuovo pezzo di città”.

Un’idea-progetto ovviamente tutta sulla carta, che l’architetto Giavazzi prova a illustrare nel giro di pochi minuti: “L’infrastruttura non vuole sostituirsi alla precedente, ma rilanciarla”, commenta. Il tutto “senza gli spazi indefiniti tipici dei sottoponti” poiché “le strade concepite per il mero trasporto sono ormai cosa vecchia”. Al contrario: “È necessario pensare con sistemi integrati. Servono luoghi da vivere, che producano energia senza occupare nuovo suolo, sfruttando quanto già esiste”.

Il messaggio che vuol dare è chiaro: occorrono progetti che mirino a rigenerare non solo un viadotto, quanto un’intera area urbana.

Tra le altre cose, il piano vorrebbe conservare anche le case e gli insediamenti sotto il Ponte Morandi, che al momento rischiano di essere abbattuti. Lo stesso architetto Giavazzi, nel video, illustra tecnicamente i punti salienti della proposta.