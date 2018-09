Gasperini: “Occhio al Cagliari, ripartiamo dai gol di Rigoni”

“Come sto? Come stiamo? Adesso pensiamo al Cagliari e ci buttiamo sul campionato”, è l’esordio del Gasp alla vigilia di Atalanta-Cagliari e dopo la mazzata dell’eliminazione dall’Europa League. E aggiunge, rispondendo a chi paragona la botta al 7-1 di San Siro contro l’Inter: “Sicuramente c’è delusione, però noi siamo usciti dalla Coppa senza perdere una partita. Non abbiamo fatto gol, ma sempre partite molto positive sotto il profilo della prestazione. Purtroppo il calcio è anche questo e c’è molto rammarico. Non siamo stati abbastanza abili a risolvere, a fare gol. Comunque resta un’esperienza valida, tenendo conto che dal 26 luglio siamo andati anche a vincere su campi dove dovevamo vincere per forza, come a Sarajevo. E forse anche a Copenaghen, se riusciamo a sbloccarla…”.

Bisogna però guardare avanti e pensare al Cagliari. Con gli strascichi dell’Europa, cioè Toloi e Palomino indisponibili per acciacchi vari, mentre “Castagne lo recuperiamo”.

La formazione? Gasp annuncia “Mancini-Djimsiti-Masiello” in difesa, poi si può ipotizzare la conferma di Gollini in porta, Hateboer e Adnan sulle fasce con de Roon e Freuler a centrocampo, in attacco Gomez, Rigoni e Barrow.

Gasperini non ha affatto escluso di schierare assieme Gomez e Rigoni, anzi sull’argentino ex Zenit ha detto: “Sta bene, a Roma è stato devastante, ha bisogno di giocare e… certo uno che fa gol così non lo faccio giocare dietro”. Zapata? “Oggi torniamo ad allenarci, chiaro che un giorno in più di riposo mi potrebbe dare più certezze”.

E non si fida del Cagliari, Gasp: “L’anno scorso ci hanno battuto due volte, non dimentichiamolo. E’ una partita tosta, dovremo reagire e ripartire ma non sarà facile, questo è un campionato molto equilibrato, tutte le squadre si sono rinforzate. Vogliamo fare una buona partita, dobbiamo giocarla con grande spirito, sarà una partita difficile. Senza presunzione, così come per nessuno di noi era mai stato scontato superare i preliminari”.

Riguardo alla formazione, Gasperini ricorda che il turnover di Roma era dovuto a una “situazione particolare” e riguardo ai singoli, “Gomez sta bene, purtroppo” sorride “sbaglia i rigori “ma ha un attaccamento speciale a questa maglia che a volte lo porta anche a strafare, a un eccesso di generosità”. Mentre “Ilicic sarà disponibile solo fra due-tre settimane”.

Ultima battuta sul prolungamento del suo contratto di un anno, cioè fino al 2022, che ha annunciato Luca Percassi: “Era già deciso da giugno. Che significato ha dopo l’eliminazione, questa dichiarazione di Luca? Eh credevo che avessero cambiato idea”, sorride “intanto ringrazio Luca, è un segnale importante, penso che faremo qualcosa di ufficiale durante la sosta”.