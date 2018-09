Ficarra & Picone portano in tv la comicità di Aristofane il 1° settembre

Per la prima serata in tv, sabato 1° settembre alle 21.25 su RaiUno andrà in scena uno spettacolo allestito al Teatro Greco di Siracusa interpretato da Ficarra e Picone: “Le rane” di Aristofane.

Si tratta di una commedia greca messa in scena per la prima volta ad Atene nel 405 a.C. dove vinse la gara delle Lenee, le feste dedicate al dio Dioniso. Salvo Ficarra veste i panni di Dioniso, il dio del teatro, dell’estasi e del vino. Valentino Picone, invece, è il suo servo Xantia, furbo e scansafatiche.

Dioniso e Xantia trovano finalmente Euripide intento a litigare con Eschilo per stabilire chi è il miglior tragediografo di tutti i tempi. Comincia allora una gara a colpi di versi e sberleffi. Dioniso, giudice della gara, alla fine decide di riportare in vita l’autore che darà il miglior consiglio su come salvare Atene dal declino. La scelta ricade su Eschilo.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Transporter: the series”, con Chris Vance. Andranno in onda due episodi intitolati “La città dell’amore” e “Scambio”. Nel primo, Frank deve consegnare un pacco a Parigi, ma non sa che quello che sta trasportando è una bomba che Gassam vuole fare esplodere per vendicare la scomparsa di suo fratello. La sorella di Gassam, che non ha preso parte al diabolico piano del fratello, cerca di aiutare Frank a evitare una tragedia. Nel secondo, Frank deve trasportare un dipinto molto prezioso. Quello che non sa è che si tratta di un falso.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta del telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe e Blandine Bellavoir. Andranno in onda due episodi intitolati “Testimone muto” e “Perchè non Martin?”. Nel primo, una ricca signora viene uccisa: ci sono undici testimoni, ma tutti reticenti. Il commissario Swan Laurence indaga. Nel secondo, la giornalista Alice Avril trova un uomo che, prima di perdere la vita, mormora le parole: “Perchè non Martin?”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Tutti i sospetti su mia madre”, con Mia Topalian; su RaiTre alle 20.45 “Giù la testa”, con James Coburn; e su Canale5 alle 21.25 il film “Buongiorno papà”, di e con Edoardo Leo e con Raoul Bova, Marco Giallini, Nicole Grimaudo e Rosabell Laurenti Sellers.

Ancora, su Italia1 alle 21.15 “Il re scorpione”, con Dwayne Johnson; su Tv8 alle 21.30 “Agnelli”; su Rai4 alle 21.15 “The out-sider”, con Shannon Elizabeth; su La7D alle 21.30 “La moglie di un uomo ricco”, con Halle Berry; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tranquille donne di campagna”, con Silvia Dionisio e Philippe Leroy; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Il segreto del castello”, con Jutta Speidel; su Iris alle 21 “L’immortale”, con Jean Reno; su Canale 20 “Top Gun” e su Italia2 alle 21.10 “La poliziotta fa carriera”, con Edwige Fenech.

Su Rai5 alle 21.15 teatro “Mantova lectures” di e con Alessandro Baricco.

“Le Lectures non sono delle lezioni sono il racconto di un’avventura della mente” così Alessandro Baricco commenta i suoi tre esclusivi esperimenti di narrazione, dal Teatro dell’Opera di Roma.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.25 il telefilm “L’ispettore Barnaby”, con John Nettles; su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Professione vacanza”, con Giorgio Vignali, Francesco Cardelli Caruso, Jerry Calà e Mara Venier; e su Real Time dalle 17 il docu-reality “Spie al ristorante”.