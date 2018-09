Festa dell’uva e Harley Davidson: in provincia week-end all’insegna delle tradizioni e del divertimento

È ricco di iniziative il fine-settimana in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spicca la festa dell’uva a Trescore Balneario.

Da annotare, inoltre, il run benefico in favore della caserma dei pompieri di Madone “Fireman on the road” in sella all’Harley Davidson e le giornate dedicate al rugby al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 1 e domenica 2 settembre.

ALME’

– Sagra di Almè

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

– “Tutti in borgo” ad Almenno San Bartolomeo

BERBENNO

– “A scuola nel bosco” a Berbenno

BOLTIERE

– Festa alpina a Boltiere

BREMBATE DI SOPRA

– A Brembate di Sopra concerto di Bepi e The Prismas

BRIGNANO GERA D’ADDA

– Festa all’oratorio di Brignano Gera d’Adda

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

CALCIO

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

CARAVAGGIO

– “Swing, Bop e Free”, a Caravaggio concerto del Jazz Club Bergamo All Jazz Sextet

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

CASIRATE D’ADDA

– Gerundium Fest, tra gli ospiti Giuliano Palma, Platinette, Jerry Calà e Cristina d’Avena

CASNIGO

– Sagra degli uccelli a Casnigo

CAVERNAGO

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

CISANO BERGAMASCO

– “Benny Music Party”, a Cisano EffettoLiga e Capitan Fede Poggipollini

COLOGNO AL SERIO

– “Cologno Medievale”, giornata d’altri tempi tra usi, costumi e tradizioni

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

COMUN NUOVO

– Oratorio in festa a Comun Nuovo

FORNOVO SAN GIOVANNI

– Festa dell’oratorio a Fornovo San Giovanni

GANDINO

– “Festival del luppolo” a Gandino

LENNA

– A Lenna spettacolo pirotecnico per la Madonna della Coltura

– Lenna festeggia la Madonna della Coltura

MADONE

– Harley Davidson e solidarietà: run benefico per i vigili del fuoco di Madone

– Festa alpina a Madone

MARTINENGO

– Visite al parco di villa Allegreni a Martinengo

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

MOIO DE’ CALVI

– Giusi Quarenghi presenta “Narrare il pane, impastare storie”

PAGAZZANO

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

PEDRENGO

– A Pedrengo in scena “A night with Bob Dylan”

PIAZZA BREMBANA

– L’Asd Fratelli Calvi Alta Valle Brembana si presenta

PONTERANICA

– “Ramera in festa” a Ponteranica

PUMENENGO

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

ROMANO DI LOMBARDIA

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

SAN PAOLO D’ARGON

– Harley Davidson e solidarietà: run benefico per i vigili del fuoco di Madone

SCANZOROSCIATE

– Sagra alpina a Scanzorosciate

SOLZA

– “IsolaFolk”, tre serate fra musica e spettacolo

SUISIO

– “IsolaFolk”, tre serate fra musica e spettacolo

TORRE PALLAVICINA

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

TRESCORE BALNEARIO

– A Trescore festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca

– Dai Modena City Ramblers a Fargetta: “Bum Bum Festival” a Trescore

TREVIGLIO

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

URGNANO

– A Urgnano due giorni per riscoprire la cultura contadina con “L’albero degli zoccoli”

– Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda

VALBONDIONE

– Ettore Begnis e Marco Lorenzi a “I sentieri della musica”

VERDELLO

– Festa dell’oratorio a Verdello

ZOGNO

– A Stabello spettacolo pirotecnico per la Madonna della Cintura

– Festa della Madonna della Cintura a Stabello

– Apertura delle grotte delle Meraviglie

– “Sport in piazza” a Zogno