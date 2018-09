Si terrà sabato 8 e domenica 9 settembre “Download Innovation Festival”, il primo grande evento dedicato al futuro digitale al Lazzaretto di Bergamo, ideato e organizzato dalla Sorint.lab, azienda bergamasca leader nell’innovazione ditale, con la collaborazione del Comune di Bergamo.

L’assessore alle innovazioni del comune di Bergamo Giacomo Angeloni afferma, a nome di tutta l’amministrazione comunale, “di essere molto soddisfatto, soprattutto perché si tratta del primo festival dell’innovazione a Bergamo. Ringraziamo molto la Sorint.Lab -continua l’assessore Angeloni- azienda bergamasca esperta nel Digital Transformation famosa in tutto il mondo, in quanto ha voluto fare un regalo speciale a Bergamo.

Il comune di Bergamo crede molto nell’innovazione tecnologica, in quanto riesce a semplificare la vita dei cittadini e i numeri parlano chiaramente: siamo passati dalle 30.000 a 215.000 persone che utilizzanoo il wifi pubblico, siamo riusciti a risparmiare 350 mila euro di carta utilizzando al suo posto software adatti. Da 2.000 certificati online abbiamo raggiunto quota 27.000, è chiaro che il digitale è uno degli strumenti più importanti dei servizi amministrativi ed è inevitabile che si continui a lavorare in questo campo. Sorint.lab ha scelto Bergamo tra le varie città medie dell’innovazione e sabato mattina ci sarà un convegno con gli amministratori della città Campobasso, Lecce, Matera, Arezzo, Parma, Sassari, Trapani e Trento con lo scopo di scoprire le varie idee di innovazioni e scambiarsi vicendevolmente le idee migliori. I doni che il festival fa alla città resteranno nel tempo”.

Non a caso Bergamo, che è la prima città in Italia a detenere il maggior numero di “banche del tempo” avrà un home bancking adatto, realizzato proprio dalla Sorint.Lab, per essere conosciuto ed usufruito anche da una platea più grande. All’interno del Festival ci sarà anche un corner dove verrà presentato e spiegato”Speed” un software che svolgerà il lavoro di autenticazione nei servizi della pubblica amministrazione.

Chiara Marilli di Sorint.Lab, annuncia che “l’idea di creare un Festival a Bergamo è soprattutto per l’idea di riconsegnare al territorio bergamasco le tante possibilità che l’azienda ha avuto proprio qui, “come se volessimo scaricare (download, il nome del festival, incarna proprio questo significato metaforico) sul territorio bergamasco tutto quello che abbiamo acquisito nel corso del tempo sulle innovazioni digitali”.

Luca Pedrazzini, direttore generale della Sorint.Lab, è molto orgoglioso dell’essere riuscito a portare questa porposta nella realtà bergamasca in quanto “è un festival importante, interverranno molti professionisti che giungeranno da tutto il mondo, lavorando in 40 workshop e seminari, laboratori di coding e stampa 3d. Sono state invitate le scuole a partecipare all’Hackatlon, avendo la possibilità di vinere una borsa di studio del valore di 5000 euro”.

Il grande tema è la passione, che verrà interpretata dai grandi professionisti in tutte le sfaccettature del digitale al fine di poter pensare al digitale e alle innovazioni digitali come punti basilari su cui costruire il futuro.

L’ingresso al festival, dalle 10 alle 24, è completamente gratuito e l’ingresso è libero a tutti. Nei due giorni di innovazione e tecnologia, ci saranno oltre 30 sessioni tecniche di altissimo livello dedicate ai professionisti dell’IT (K8S, microservices, AI, Machine Learning, IoT, docker, cloud, SRE, DevOps), un Hackathon di 24 ore di sviluppo non stop, dove ci si può iscrivere sul sito dell’evento “Download innovation conference & festival”, numerosi digital events come gaming, simulatori, coding, startuppers e drone experience.