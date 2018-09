Ancora qualche pioggia, poi il tempo migliora

Settembre inizia sotto il segno della pioggia e del fresco sarà già autunno? vediamo cosa dice Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione responsabile del tempo perturbato che ci interessa in maniera diretta da venerdì staziona in queste ore sopra i nostri cieli portando un’altra giornata instabile sulla Lombardia. Trattandosi di una goccia fredda ormai isolata permane sempre un margine di incertezza sulla sua posizione e quindi sugli effetti che potrà produrre. La giornata peggiore è alle spalle ma anche sabato andranno ad attivarsi rovesci o temporali anche di una certa intensità.

Sabato 1 settembre 2018

Tempo Previsto: in virtù del margine di errore maggiore, anche a poche ore dall’evento, in presenza di depressioni isolate, il tempo nella giornata odierna sarà più perturbato di quanto annunciato ieri. Avremo cielo spesso nuvoloso con solo qualche timida e temporanea apertura mentre permarrà la possibilità, per tutta la giornata, di rovesci o temporali, localmente anche di una certa intensità (molta acqua in poco tempo). Probabilità di precipitazioni quindi su tutta la regione.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 19 e 22°C. Minime in calo e comprese tra 12 e 16°C.

Domenica 2 settembre 2018

Tempo Previsto: il tempo tenderà a migliorare con la presenza ancora di nubi alternate a maggiori aperture e con il rischio di precipitazioni principalmente sull’area Alpina-Prealpina orientale e sulle pianure orientali. Altrove precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 23 e 26°C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 16°C.

Lunedì 3 settembre 2018

Tempo Previsto: tempo in ulteriore miglioramento con cielo poco nuvoloso e precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 25 e 28°C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 16°C.