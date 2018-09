Aggrediva anziane in bici nella Bassa per derubarle: arrestata 33enne

Dopo alcune settimane è finalmente arrivata la svolta nelle indagini nei confronti della rapinatrice seriale della Bassa Bergamasca sfociata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 33enne italiana, residente a Barbata, con diversi precedenti penali. La gip Federica Gaudino, su richiesta del pm Davide Palmieri che ha coordinato le indagini della Compagnia dei carabinieri di Treviglio ha firmato firmare la misura cautelare per la donna a cui vengono addebitati 5 episodi criminosi commessi nelle scorse settimane a Cortenuova, Calcio e Romano di Lombardia.

Il primo episodio risale ai primi di giugno quando, in pieno giorno, a Romano la 33enne ha aggredito un’anziana che si muoveva in bicicletta: l’ha bloccata, minacciata e percossa per farsi consegnare il borsellino. Soltanto la pronta reazione della vittima ha evitato il furto, ma l’anziana ha riportato un grosso ematoma al braccio.

Un secondo episodio, sempre a Romano si è verificato con le stesse modalità del primo. Avvicinata la vittima, anche questa volta in bicicletta, la 33enne l’ha percossa con violenza sottraendole la borsa e procurandole lesioni personali per 7 giorni.

Sempre a giugno, la 33enne ha rapinato un supermercato di Calcio portando via diverse centinaia di euro minacciando la cassiera con un coltello multiuso e poi fuggendo.

Il quarto episodio ancora in un supermercato, questa volta però a Cortenuova. Qui mille euro sottratti dalle casse in questo caso grazie all’aiuto di un complice, già identificato.

Il quinto e ultimo episodio, infine, riguarda uno scippo violento ai danni di un’altra anziana sempre a Romano: anche stavolta la 33enne si è impossessata della borsa della vittima dopo averla bloccata mentre l’ottantenne era in sella alla propria bicicletta.

Sembra ora finito l’incubo che aveva creato preoccupazione e paura in zona soprattutto, tra le donne anziane abituate a muoversi liberamente in bicicletta ma anche tra i commercianti dei piccoli supermercati della Bassa. Il fatto che l’autrice delle rapine e delle aggressioni si muovesse di giorno aveva creato una sensazione di impunità, ora chiaramente contrastato dai carabinieri che, mediante indagini certosine sul territorio, sono riusciti a risalire alla 33enne.

Ora la donna si trova in carcere a Bergamo dopo l’arresto eseguito nella serata di venerdì da parte dei carabinieri della stazione di Romano di Lombardia e nei prossimi giorni sarà sottoposta ad interrogatorio di garanzia dal parte del gip.