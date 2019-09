Vuelta di Spagna, conferme da Simone Consonni: quarto nella sesta tappa

Dopo la prima top five in un Grande Giro, Simone Consonni (UAE Emirates) conferma l’ottima condizione e sfiora il podio nella sesta tappa della Vuelta di Spagna.

Il ventitreenne di Brembate Sopra si è classificato quarto al termine di una frazione che ha visto uscire vincitore il francese Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits), trionfatore sul traguardo di San Javier davanti all’olandese Danny Van Poppel (Lotto – NL Jumbo) e al campione italiano Elia Viviani (Quick Step – Floors).

La frazione, 150,7 chilometri da Huércal-Overa alla località marittima murciana, ha visto una fuga partita sin dalle prime battute composta da tre atleti: Jorge Cubero (Burgos BH), Luis Ángel Maté (Cofidis, Solutions Crédits) e Richie Porte, capitano della BMC uscito di classifica già nel corso della seconda tappa per via di problemi fisici.

Già al settimo chilometro il vantaggio sul gruppo si attesta a 3’40”, nonostante ciò il plotone principale controlla e mantiene la fuga sotto controllo. A 33 chilometri dalla conclusione Maté’ e Porte si rialzano, mentre Cubero prova a resistere, venendo ripreso poco dopo, mentre a – 21 il gruppo si spezza a causa del forcing della Bora – Hansgrohe e aprendo alcuni ventagli che vedono coinvolti uomini di classifica come Wilco Keldermann (Team Sunweb) e Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), che giungeranno al traguardo con un distacco superiore al minuto.

Davanti rimangono la maggior parte degli uomini di classifica e i velocisti, favoriti di giornata: a ottocento metri, dopo alcuni problemi ad impostare la volata, a lanciare il guanto di sfida è Elia Viviani che, a pochi metri dalla striscia bianca d’arrivo viene sorpassato da Van Poppel e Bouhanni, che ritorna alla vittoria dopo alcune settimane.

Grazie ad un colpo di reni sul traguardo, Simone Consonni riesce a battere Matteo Trentin (Mitchelton – Scott) chiudendo al quarto posto, tuttavia questa prestazione mostra ancor più di prima come il brembatese possa giocarsi la vittoria al cospetto dei migliori velocisti in circolazione.