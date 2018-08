Va in scena Caverpaga: c’è vita nei castelli di Cavernago e Malpaga

Tutto pronto a Cavernago per la due giorni dedicata alle bellezze della città: sabato 1 e domenica 2 settembre va in scena Caverpaga, c’è vita tra i castelli. Giunta ormai alla sua sesta edizione, la rassegna dedicata alle eccellenze del territorio di Cavernago e Malpaga torna a stupire cittadini ma non solo, grazie a una due giorni ricca di eventi.

A fare da padroni saranno ovviamente i due prestigiosi manieri colleoneschi, che saranno visitabili nella giornata di domenica anche grazie ad alcune guide che ne spiegeranno storia e curiosità. Spazio anche alle preziosità del territorio e alle associazioni cittadine, che saranno attive sul territorio per tutta la durata della rassegna.

Presente anche lo sport, con esibizioni di calcio freestyle e tamburello oltre a diversi tornei – tra cui quello di il calcio balilla umano – che verranno organizzati nei due giorni di festa. Presenti anche gli animali, con un incontro organizzato dal Lions Club per fare il punto sull’utilizzo dei cani da parte degli ipovedenti oltre che al famigerato battesimo della sella, dedicato a tutti gli amanti dell’equitazione.

Nella giornata di domenica verrà approntato un incontro con lo storico Gabriele Medolago che, nell’ambito del Progetto Coglia – legato alla figura dei Colleoni nelle terre della Bassa – proporrà un “identikit” del famigerato Bartolomeo Colleoni.

Per l’occasione torna anche l’evento Caverpaga Humor, che dopo il successo della prima edizione del 2017 riproporrà anche quest’anno una mostra di vignette satiriche – con tanto di premiazione – realizzate da circa 60 artisti di fama nazionale. Nella due giorni di festa, invece, alcuni fumettisti si prodigheranno a titolo gratuito a realizzare delle caricature dei visitatori della manifestazione. Sabato, inoltre, sarà possibile frequentare una lezione tenuta da due fumettisti professionisti: Giovanni Beduschi e Athos Careghi, che saranno coadiuvati dall’ex Poliziotto Giovan Battista Rossi, esperto di identikit.

Immancabile il buon cibo, con diverse bancarelle gastronomiche che faranno capolino all’interno dell’iniziativa, cosi come la buona musica, con due concerti gratuiti proposti al pubblico. il primo, di musica classica, sarà curato da San Michele pianoforti, il secondo, invece, scatenerà i più giovani grazie alle sonorità Hard rock degli Eveline, formazione italiana molto nota tra gli amanti del genere.

Per scoprire il programma completo di Caverpaga 2018 collegarsi al sito: http://www.caverpaga.it/