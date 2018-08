Soccorso Alpino, agosto nero sulle Orobie: “Troppe tragedie, serve più prudenza”

Quattro tragedie che hanno tinto di nero il mese di agosto, altre soltanto sfiorate. L’ultima pochi giorni fa, a Mezzoldo, nel cuore della Valbrembana, dove un uomo di 73 anni, in cerca di funghi, ha perso la vita dopo essere precipitato in una scarpata. Un altro cercatore di funghi, di Albino, è morto nei boschi della Val Camonica; un altro ancora a Schilpario. A metà agosto, invece, un 34enne è deceduto a Valbondione, sul Pizzo Coca: era in fase di decollo con una vela simile al parapendio, quando è precipitato per circa 200 metri in un canale roccioso. Ma la conta dei morti sale presto a cinque guardando alla fine di luglio, quando un ex medico 74enne, a caccia di lamponi, è scivolato in un canale a Oltre il Colle.

Imprudenza per alcuni, fatalità per altri. Quello appena trascorso sulle montagne bergamasche è stato un mese impegnativo per i soccorritori, alle prese con escursionisti, torrentisti, base-jumper, ciclisti e pescatori bisognosi di aiuto. “Quelli che danno più lavoro di tutti sono i cercatori di funghi, per i quali contiamo almeno tre o quattro interventi a settimana” rivela Gianni Gamba, vice delegato della Sesta delegazione orobica del soccorso alpino. Molti dei quali si concentrano proprio nei boschi di Mezzoldo, nei pressi del Ponte dell’Acqua. “Una zona particolarmente insidiosa, da affrontare con cautela”, avverte. Decine di cercatori di funghi si spingono fuori dai sentieri e si inoltrano nel bosco, dove il terreno è a tratti scosceso. “La consideriamo una sorta di ‘Triangolo delle Bermude’ – spiega – visto che arrivano più richieste d’aiuto in quella zona che nel resto della provincia”.

A volte, un solo passo falso può bastare: “Bisogna sempre guardare dove si mettono i piedi, può sembrare banale ma è così – sottolinea Gamba -. Il fungaiolo, invece, si concentra sul porcino di turno, dimenticando l’attenzione sul piede. Ma in zone impervie è un attimo scivolare”.

Nei manuali di sopravvivenza troviamo semplici – ma fondamentali – accorgimenti: “Mai avventurarsi da soli e verificare che ci sia sempre il segnale telefonico, proprio per facilitare eventuali ricerche”, ricorda Gamba. E, ovviamente, dotarsi di un abbigliamento adatto: “Più volte abbiamo soccorso dei cercatori di funghi con indosso dei semplici stivali (si può essere multati, ndr). Indispensabili, invece, sono gli scarponi con suole adatte ad ogni tipo di terreno”.

Da inizio anno sono oltre 160 gli interventi sulle Orobie che hanno coinvolto il Soccorso Alpino. A fine agosto 2017 furono 134. “Se i numeri sono in aumento, lo è anche la consapevolezza di chi vuole passare un po’ del suo tempo libero in alta quota – fa notare Gamba -. Ma non basta. La prudenza, come il rispetto per la montagna, evidentemente non sono mai troppi”.