Serata-evento in omaggio a Lucio Dalla in tv il 31 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 31 agosto alle 21.25 su Canale 5 andrà in onda uno speciale evento intitolato “Lucio!”, realizzato da Ron in omaggio a Lucio Dalla.

Artisti, amici e colleghi, si sono ritrovati sul palco per celebrare il grande artista bolognese che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni. Con la regia di Roberto Cenci e la conduzione di Michelle Hunziker, lo show ha preso forma al Teatro Romano di Verona lo scorso 2 giugno.

Gli ospiti sono: Gaetano Curreri, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Noemi, Paola Turci, Gino Paoli e Roberto Vecchioni.

L’evento, prodotto da F&P Group in collaborazione con Festival della Bellezza, segue l’omonima raccolta di Ron, che contiene anche l’inedito sanremese “Almeno pensami”, registrati in presa diretta da Ron (voce e chitarra acustica), per far rivivere la poetica e l’anima musicale di Lucio Dalla. Il progetto è stato supportato anche dagli eredi dell’artista e dalla Fondazione Lucio Dalla.

Su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 verrà trasmesso il film “Chocolat”, con Juliette Binoche e Johnny Depp.

In una provincia francese senza tempo arriva bel bella in un paesino la girovaga Vianne, con figlioletta a carico. Affitta un negozio, apre una “cioccolateria” e suscita scandalo: soprattutto presso il conte-sindaco che domina il villaggio, ma anche fra i paesani bigotti. Vianne è una maga (del cioccolato, e di tutto il resto): le sue praline risvegliano negli esseri umani desideri repressi, vitalismi nascosti, bisogni urgenti. Qualcuno la ama. Molti la odiano.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del documentario “Picasso – Una vita”. Verrà trasmessa la prima parte di questo docu-film: grazie alle testimonianze dei membri della famiglia Picasso – i figli Maya, Claude e Paloma, l’ex amante Franoise Gilot, i nipoti Bernard e Olivier, la figliastra Catherine Hutin – viene restituito un ritratto intimo dell’uomo e del genio che fu Pablo Picasso.

Su RaiDue alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Elementary”, con Lucy Liu. Andranno in onda tre episodi intitolati “Il falsario”, “Hai fatto tanta strada” e “Un’occasione unica”. Nel primo, Holmes e Watson indagano sulla scomparsa della figlia di un contraffattore di opere d’arte. Nel secondo, Holmes stabilisce una pace temporanea con Moriarty. Nel terzo, Bell riceve una proposta di lavoro.

Su RaiTre alle 21.15 ci sarà la seconda e ultima puntata della fiction “Una strada verso il domani 2 – Ku Damm 59”, con Sonja Gerhardt e Maria Ehrich.

Andrà in onda un episodio intitolato “Scandali”: Monika scopre che Joachim aspetta un figlio da Ninette che non ama ma che sposerà. Nonostante ciò, i due continuano a frequentarsi di nascosto. Intanto, Eva, è fuggita e si nasconde per paura che il marito la faccia rinchiudere in casa di cura. Per sopravvivere è però costretta a prostituirsi.

Rete4 alle 21.25 riproporrà “Il terzo indizio”, condotto da Barbara De Rossi. Vengono riproposti i casi di cronaca più eclatanti trattati nelle passate edizioni attraverso il linguaggio della docufiction.

Al centro dell’attenzione ci sono in modo particolare casi di violenza sulle donne e femminicidio, tematiche che da diversi anni vedono impegnata l’attrice e conduttrice in un’intensa opera di sensibilizzazione.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta del telefilm “Chicago Med”, con Colin Donnell e Yaya DaCosta. Andranno in onda due episodi intitolati “Farfalle bianche” e “L’amore fa male”: nel primo, Connor si batte per fare uscire Robin dalla clinica in cui l’ha costretta il padre, ma la responsabilità di tenerla a casa con sè si rivela più difficile del previsto. Nel secondo, mentre Will capisce di essere ancora innamorato di Natalie, i medici devono occuparsi di un giovane profugo siriano che è stato investito.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Il matrimonio che vorrei”, con Meryl Streep; su La7 alle 21.15 “Ore 10: calma piatta”, con Sam Neill e Nicole Kidman; e su Canale Nove alle 21.25 “Il patriota”, con Mel Gibson.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Double team”, con Jean-Claude Van Damme; su Iris alle 21 “L’ultima alba”, con Bruce Willis e Monica Bellucci; e su Italia2 alle 21.10 il film “La terza madre”, con Asia Argento.

Su La7D alle 21.30 ci sarà il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un passato per l’avvenire” e “Un castello da vendere”. Nel primo, Joséphine aiuta Nina, che cerca da due anni di avere un figlio con suo marito Paul ma senza successo. Nel secondo, Joséphine sta assistendo Axel e la sua famiglia perchè il fratello maggiore ha deciso di vendere la proprietà di famiglia. Joséphine cercherà di farle cambiare idea.

Da segnalare, infine, su Tv8 alle 21.30 “X Factor 9 – le audizioni – The best of”, su La5 alle 21.10 la replica di “Battiti live”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales” e su Real Time dalle 19.50 il docu-reality “Primo appuntamento”.