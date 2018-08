Sono stati pubblicati dal Comune di San Pellegrino Terme i bandi per partecipare alla gara per la concessione della gestione delle due ex stazioni ferroviarie della cittadina termale. Le due stazioni, realizzate in stile liberty nei primi anni del Novecento, hanno perso la loro funzione originaria dopo la dismissione della ferrovia della Val Brembana alla fine degli anni Sessanta ed hanno ospitato, fino a qualche anno fa, alcune attività commerciali.

Con la gara, verrà affidata la gestione e la conduzione delle due strutture (situate rispettivamente in piazza Granelli, adiacente al Grand Hotel, e in piazza Rosmini, vicino alla chiesa parrocchiale), con concessione trentennale. Il bando, partendo dagli studi di fattibilità, prevede la presentazione di un piano di valorizzazione e di gestione delle strutture, con il quale procedere ad investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo scopo primario del bando è quello di trovare gestori che possano proporre delle attività inerenti al contesto della Valle Brembana e del comune di San Pellegrino Terme, in modo da incentivare il turismo con la proposta di servizi adeguati. Oltre a questo, un ulteriore interesse sta nel recupero degli edifici e nella loro manutenzione.

Per l’ex stazione ferroviaria in piazza Granelli, nelle vicinanze del Grand Hotel e della zona centrale della cittadina termale, viene richiesto un pagamento di un canone annuale di 30 mila euro, con un importo di utile (su trent’anni) stimato di 1 milione e 740 mila euro.

Il canone per l’edificio in piazza Rosmini è invece di 10 mila euro l’anno, con un utile stimato di 115 mila euro. “I canoni sono stati decisi tenendo conto dell’impegno del privato – spiega il sindaco Vittorio Milesi – che deve poter recuperare il proprio investimento grazie alle attività commerciali gestite all’interno delle strutture.

Le attività ipotizzate sono legate prevalentemente alla ristorazione, considerando anche aspetti legati ad attività culturali e turistiche”. Per quanto riguarda la spesa legata ai progetti di restauro delle due ex stazioni ferroviarie (da effettuare con l’approvazione della sovrintendenza), il costo (calcolato su base teorica) per l’edificio in piazza Granelli dovrebbe essere di circa 500 mila euro, mentre per l’intervento sulla struttura in piazza Rosmini dovrebbero essere necessari 375 mila euro.

Le domande di ammissione alla gara per l’ex stazione ferroviaria in piazza Granelli devono essere presentate entro il 23 settembre, mentre quelle per l’edificio in piazza Rosmini entro il 30 settembre.

Dopo la presentazione delle domande (che dovranno contenere proposte riguardanti sia la gestione che la ristrutturazione degli edifici), verranno invitati i singoli operatori partecipanti al bando per l’illustrazione delle proposte presentate. Approvata la soluzione tecnica da porre a base di gara per una seconda fase procedurale, verranno valutate le offerte, tra le quali verrà scelta la più vantaggiosa in base ad una valutazione quantitativa e qualitativa.