Venerdì mattina l’annunciata pioggia è arrivata su Bergamo e buona parte della provincia: agosto si conclude con l’acqua, ma sarà finita l’estate? Vediamo cosa dice Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il peggioramento annunciato entra nel vivo proprio in queste ore con la saccatura Atlantica arrivata nella notte sulle Alpi ed in queste prime ore della giornata di venerdì verso la pianura padana. Tempo fortemente instabile e a tratti perturbato mentre sabato permarrà instabilità principalmente sull’area centro-orientale della regione. La goccia fredda che andrà ad isolarsi proprio sopra i nostri cieli non si esaurirà dunque molto velocemente.

Venerdì 31 agosto 2018

Tempo Previsto: al mattino su area Alpina e Prealpina centro-occidentale e pianure centro-occidentali (medio-alte pianure soprattutto) molte nubi con possibilità di rovesci o temporali. Su Appennino e area orientale della regione nubi con aperture e con basse probabilità di precipitazioni. In giornata su Alpi, Prealpi e Appennino molte nubi con possibili rovesci o temporali. Su pianure qualche apertura anche se non si esclude qualche isolato fenomeni temporalesco. In serata tendenza a nuovo veloce peggioramento con rovesci e temporali in estensione dall’ovest regione all’est regione. Localmente potranno verificarsi fenomeni anche di una certa intensità (forti piogge in poco tempo).

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 24 e 27°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 14 e 19°C.

Sabato 1 settembre 2018

Tempo Previsto: la notte ancora rovesci o temporali ma in attenuazione a partire dall’area occidentale e concentrati maggiormente sull’area orientale. In giornata, ad ovest, poco nuvoloso mentre sull’area centro-orientale, sia sui monti che sulle pianure, potranno svilupparsi ancora rovesci o temporali. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe formarsi in maniera isolata anche all’ovest.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 21 e 25°C. Minime in calo e comprese tra 12 e 16°C.

Domenica 2 settembre 2018

Tempo Previsto: su Alpi, Prealpi e pianure orientali ancora nubi con il rischio di qualche rovescio. Qualche nube ma basse probabilità di precipitazione su Appennino e pianure centro-occidentali.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 22 e 25°C. Minime stazionarie e comprese tra 12 e 16°C