Ora l’abbondanza dell’Atalanta è un problema; Gasp: “Farò fatica ad allenare 26 giocatori”

Era deluso e amareggiato Gian Piero Gasperini al termine di Copenaghen-Atalanta. L’eliminazione ha di fatto tolto il grande palcoscenico dell’Europa League a lui e ai suoi ragazzi e acceso il primo campanello d’allarme della stagione. L’Atalanta, infatti, si ritrova (a mercato chiuso) con 26 giocatori in rosa: un’infinità.

È stato lo stesso tecnico piemontese, dopo l’eliminazione in terra danese, a esternare la propria preoccupazione: “In campo si va 11, e sicuramente 26 giocatori non li posso schierare e faccio anche fatica ad allenarli – ha spiegato -. Abbiamo una squadra forte? È vero, ma avere una rosa così forte vuol dire dover rimpiangere il fatto che giochi uno e non l’altro, il che diventa un problema. Un modo perfetto per spaccare il gruppo. Io non sono abituato ad allenare 26 giocatori. Ma li alleno tutti”.

Poi una battuta sul campionato, sui nuovi obiettivi: “Io non entro nel merito – ha continuato Gasperini su Sky Sport -, perché è una battaglia continua. Dite sempre che questa è la rosa più forte nella storia dell’Atalanta, c’è una diatriba fantastica su questo. In Italia ci sono squadre molto forti, noi credo che abbiamo una buona squadra per giocarci al meglio delle possibilità il nostro campionato. Cosa volete che vi dica? Che giochiamo per la Champions? Datemi voi gli obiettivi. Io dico che giocheremo al meglio in ogni partita”.