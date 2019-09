Offri o cerchi lavoro? Puoi candidarti solo se sei italiano e hai votato Lega

Aiutare chi cerca e offre lavoro, ma solo se si tratta di un italiano e ha votato Lega alle ultime elezioni. È la singolare mission del gruppo spuntato su Facebook dal nome “Lavoro a Brescia solo se sei della Lega”, amministrato da una ragazza bresciana.

“Le offerte di lavoro di questo gruppo sono riservate solo a chi il 4 marzo ha votato Matteo Salvini e la Lega” recita la frase di presentazione della pagina, aperta solo a quei membri che, ovviamente, prima di essere ammessi hanno superato un’attenta selezione.

È infatti la stessa utente che gestisce il tutto a spiegare in un messaggio i parametri che devono essere rispettati per poter entrare nel gruppo: “Non è consentito pubblicare con profili dove non è ben visibile e riconoscibile il volto della persona che propone il lavoro – si legge -. Non sono ammessi profili che ritraggono immagini di fantasia come gattini, cani, cartoni animati o anche solo piccole porzioni di volto, in tal caso le vostre inserzioni verranno subito cestinate e l’account rimosso”.





Al momento dell’iscrizione, per fugare ogni tipo di dubbio, l’amministratrice chiede all’utente interessato di rispondere a tre semplicissime domande: “sei di Brescia?”, “è possibile vedere sul tuo profilo la tua età reale?”, “alle ultime elezioni hai votato Matteo Salvini?”.

La pagina in questione non è sempre stata così selettiva: è infatti nata nel 2009 con il semplice scopo di aiutare chi offre e chi è in cerca di lavoro nella zona di Brescia, senza restrizioni.

La svolta leghista è arrivata di recente, con l’amministratrice che ha annunciato la novità con un post chiarissimo: “Questo gruppo cambia faccia e modo di presentare le sue offerte di lavoro – ha spiegato -. Da oggi ogni pubblicazione verrà monitorata ed esaminata attentamente. Verrà altrettanto visionato il profilo Facebook di chi pubblica un’offerta di lavoro”. Da qui l’obbligo agli utenti che offrono e cercano lavoro di avere un’immagine del profilo che li renda riconoscibili.





“Questo gruppo – ha spiegato ancora l’amministratrice – è da oggi un gruppo chiuso e destinato solo ad inserzioni di offerte di lavoro indirizzate ai giovani leghisti italiani che rappresentano il futuro di questo paese”.

Poi l’apertura – seppur parziale – agli utenti già presenti nel gruppo che il 4 marzo non hanno votato Matteo Salvini e la Lega alle elezioni: “Chi non è della nostra idea politica può per il momento rimanere, ma non deve in alcun modo disturbare”.

Il gruppo ad oggi (venerdì 31 agosto 2018) conta quasi 1900 utenti iscritti.