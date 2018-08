“Non vedo l’ora che ricominci la scuola”: giovani mamme e… tre mesi di vacanza

Silvia Butera è una giovane mamma. Che, mentre arriva la pioggia che annuncia l’autunno, fa un po’ il punto dei tre mesi estivi alle prese coi bimbi a casa, col lavoro, e… le fatiche quotidiane. Aspettando l’inizio della scuola con una discreta dose di gioia e un po’ di senso di colpa. Le riflessioni sono apparse sul settimanale Sant’Alessandro e sulla pagina Facebook di Silvia: le riportiamo, col suo permesso, perché crediamo che tante mamme si riconoscano nelle sue parole.

Oggi che piove pure, oggi che navigare a vista è d’obbligo. Equilibrismi che diventano salti mortali e tu che all’improvviso ti scopri a fare una cosa che prima d’aver figli non avresti mai immaginato: contare le ore che ti separano dall’inizio della scuola.

No, non sono una madre perfetta. I bambini stanno così bene a casa, giocano senza tregua, la loro voglia di tornare all’asilo è pari a zero, puoi goderteli a più non posso. E tu invece sei lì a contar le ore. Sì, perché nel frattempo la tua vita non è potuta andare in stand by e per tre mesi hai dovuto gestire lavoro e figli, azzardati incastri di nonni e baby sitter, giornate intere passate a lavorar da casa facendo al contempo divertire i bimbi attaccati alle gambe come cozze. Non è che proprio tu ti sia rilassata.

Certo, il bicchiere mezzo pieno sai guardarlo. Sei una libera professionista che può gestirsi gli orari, puoi dedicare molta attenzione ai tuoi figli. Ci pensi, alle madri che lavorano ad orari fissi e che davvero devono sperare nella presenza costante dei nonni. E pensi anche alle madri full time, a quelle che ai figli si dedicano 24 ore su 24 e che tu ammiri per l’infinita pazienza che sanno coltivare giorno dopo giorno.

Ma suvvia diciamocelo, tre mesi sono tanti, troppi. Al mare ci vai al massimo due settimane, se proprio sei fortunata, per il resto sta a te tirar fuori dal cilindro numeri di magia per trascorrere al meglio le giornate. E non pensiate che io sia una madre che vuol riempire le ore dei figli con mille attività. Io sono per il riscatto della noia, che il suo senso ce l’ha, che ti fa crescere, che ti fa inventare da solo giochi e mondi. Ma anche una come me non se la sente di obbligare due bambini di tre e quattro anni ad arrangiarsi da soli per troppo tempo.

Così finisce che di avventure ne inventiamo tante e quando siamo a corto di idee andiamo al parco. Dove puoi farti un’idea ancor più chiara della realtà. In tre mesi ho conosciuto nonni d’ogni tipo: super giovanili e grintosi, apprensivi, un po’ acciaccati ma sempre col sorriso. Tutti a raccontare storie delle loro figlie, che poverette lavorano tanto e quindi loro danno una mano, tenendo i nipoti con sé almeno una mezza giornata, portandoli al mare. “Lo faccio volentieri, anche se fisicamente, lo ammetto, mi pesa”. Te lo dicono in tanti e tu pensi a quanto, nella società di oggi, senza di loro le difficoltà aumentino in modo esponenziale. Soprattutto in estate.

Sia chiaro, al parco incontri anche altre mamme. In genere sull’isterico andante. “Non vedo l’ora che ricominci la scuola”, ti dicono intercettando il tuo sguardo. Dai, non sono l’unica. Forse non sono una pessima madre. Sono solo una madre stanca, con una gran voglia di autunno.