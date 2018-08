Moscato, polenta taragna, tartufi: le sagre settembrine in Bergamasca

L’estate sta volgendo al termine? Niente paura: in bergamasca, nel mese di settembre, sono ancora numerose le sagre e le feste organizzate nelle diverse località per dare vita a piacevoli momenti di condivisione e allegria.

In programma vi sono tanti appuntamenti dedicati alle eccellenze del territorio come la festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi e iniziative dedicate a specialità della tradizione della cucina bergamasca, come la festa dell’uva e dell’agricoltura a Trescore Balneario o la sagra della polenta taragna a Stabello di Zogno e a Branzi,

A Trescore Balneario da sabato 1 a domenica 9 si terrà la festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca. L’appuntamento è in piazza Cavour con nove giorni all’insegna della convivialità, della musica e divertimento.

Tutte le sere a partire dalle 19 sarà attivo servizio bar e ristoro, con buona cucina, piatti della tradizione e pizzeria. Inoltre, non mancheranno tante opportunità per apprezzare vini e prodotti tipici bergamaschi, con bancarelle, degustazioni e percorsi turistici.

Tra le iniziative in cartellone è sempre molto attesa la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici che si svolgerà domenica 9 settembre alle 15 e sarà seguita dalle premiazioni alle 17.30.

La festa, giunta alla 62esima edizione, è organizzata da Pro Loco Trescore Balneario e Infopoint Val Cavallina con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo.

Ecco il programma. Sabato 1: alle 9.45 percorso turistico con degustazione “Colori e profumi della Valpredina”, per prenotarsi contattare il comitato turistico inValcavallina telefonando al numero 3899174893 oppure inviando un’e-mail a info@invalcavallina.it. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 23 bancarelle lungo via Locatelli; dalle 17 alle 23 “LoCalice #cantineinpiazza”, degustazione di vini e prodotti tipici bergamaschi in collaborazione con i produttori locali, lungo via Locatelli; alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 21 concerto dei Mahonia.

Domenica 2: al mattino anche quest’anno verrà riproposta “Tra i vigneti della Val Cavallina”, una camminata organizzata in collaborazione con il Cai Trescore Valcavallina. Il percorso di circa 12 km porterà i partecipanti alla scoperta dei paesaggi collinari coltivati a vigneto della Val Cavallina. È possibile iscriversi entro sabato 1° settembre. Si ricorda che il ristoro è aperto fino alle 14, per chi volesse pranzare in Piazza Cavour. Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi contattare il Cai Trescore Valcavallina (tel. 3477704070) o la Proloco Trescore Balneario (tel. 035944777). Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17 esibizione del gruppo della palestra Coral; dalle 17 alle 18 esibizione del gruppo The Real Danze Urban; dalle 17 alle 23 “LoCalice #cantineinpiazza”, degustazione di vini e prodotti tipici bergamaschi in collaborazione con i produttori locali, lungo via Locatelli; alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini; e alle 21 spettacolo musicale dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone in versione jazz.

Lunedì 3: alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 21 si svolgerà la 21esima edizione di “Trescore Blues Festival”, con Rusties Band.

Martedì 4: alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 21 sarà ospite Vava77 che si esibirà con lo spettacolo “Tourmentù 2018”.

Mercoledì 5: alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 20.30 “Giochi “de öna olta”, le antiche contrade si scontreranno in una divertente gara.

Giovedì 6: alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini; e alle 21 concerto degli OI&B – cover band di Zucchero.

Venerdì 7: alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 21 concerto dei Liveplay – tributo ai Coldplay.

Sabato 8: alle 9.45 sarà possibile partecipare al percorso turistico con degustazione “Colori e profumi della Valpredina”. L’itinerario prevede una passeggiata di circa un’ora all’interno dell’Oasi Wwf di Valpredina, area protetta di 90 ettari sita alle pendici del Monte Misma, nel Comune di Cenate Sopra. A seguire trasferimento con mezzi propri al vicino agriturismo Sassi della Luna per un aperitivo con degustazione di prodotti tipici locali. Per prenotarsi contattare il comitato turistico inValcavallina telefonando al numero 3899174893 oppure inviando un’e-mail a info@invalcavallina.it. Alle 10 e alle 10.45 sarà possibile effettuare visite guidate agli affreschi di Lorenzo Lotto nell’oratorio Suardi, su prenotazione (accesso attraverso Infopoint, via Suardi 20 a Trescore Balneario – tel: 035944777 – info@prolocotrescore.it). Nel pomeriggio, dalle 14 alle 23 bancarelle lungo Via Locatelli; dalle 17 alle 19 esibizioni di funky dance di fronte al municipio; alle 19 apertura della cucina tipica Bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini; e alle 21 concerto della Banda Giuliano – tributo ai Negramaro.

Domenica 9: dalle 9 alle 23 bancarelle lungo via Locatelli; alle 11 aperitivo in piazza a cura dell’Abi professional (Associazione Barman Italiana), in collaborazione con Albergo della Torre e il Punto Frutta dei Fratelli Colleoni; alle 12 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; alle 15 sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici; alle 17.30 premiazione del concorso della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici; alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini; e alle 21 serata danzante di ballo liscio con l’orchestra Raf Benzoni.

A Gandino sabato 1° settembre si terrà il “Festival del luppolo”, con dieci punti di degustazione per tutti i palati, animazione e soprattutto tanta birra artigianale. Il programma prevede: alle 18 l’aperitivo e la cena e alle 21 animazione musicale nei diversi punti del paese.

Per i più piccoli ci sarà la possibilità di tuffarsi e giocare in una piscina di mais spinato

Sino al 1° settembre all’oratorio di Boltiere si terrà la festa alpina. Tutte le sere sarà attivo servizio bar, cucina e pizzeria. Si potranno gustare stracotto d’asino, pizzoccheri e altre golosità.

Non mancherà la musica: sabato 1 la serata sarà allietata dai Fuoritema.

Il giorno seguente, domenica 2, la convivialità prosegue alle 12 con il pranzo per don Luca.

Sino a domenica 2 a Scanzorosciate si terrà la sagra alpina. L’appuntamento è nella piazza del mercato dove tutte le sere sarà attivo servizio bar e ristoro con cucina tipica. Non mancheranno intrattenimenti per ogni età.

Sino al 2 settembre a Stabello di Zogno si terrà la festa della Madonna della Cintura. Il programma prevede il servizio bar, cucina dalle 19 e musica tutte le sere.

Sabato 1 alle 22 circa si svolgerà lo spettacolo pirotecnico; domenica 2 alle 15 verrà celebrata la messa solenne seguito dalla processione per le vie del paese.

Sino al 3 settembre all’area feste di via don Andreoletti a Verdello si terrà la festa dell’oratorio. Tutte le sere dalle 19 sarà attivo servizio bar e cucina.

Non mancheranno musica e intrattenimento.

Il programma prevede: sabato 1 alle 21 musica live con “Gli splendidi Jovanotti sound”, tributo a Jovanotti; domenica 2 alle 12 pranzo solo su prenotazione e a seguire supertombolata; alle 20 baby dance; e alle 21 schiuma party; lunedì 3 alle 21 terza edizione di “Verdello’s got talent” e musica live con i Pulse code.

Sabato 1 a Casnigo si terrà la sagra degli uccelli. L’iniziativa, giunta alla 16esima edizione, è promossa dal Comune in collaborazione con Anuu Associazione di migratoristi di Bergamo. Come negli anni precedenti l’evento prenderà il via alle 5,30 del mattino ed è ospitato nell’area verde che circonda il Santuario. Quest’ultimo è un gioiello dell’arte romano-gotica, arricchito dal polittico dei Marinoni e dagli affreschi del “Giudizio Universale” dei pittori Baschenis. Dopo i controlli della giuria, in mattinata si svolgerà la gara di chioccolo, l’antica arte di riprodurre il canto delle varie specie d’uccelli. Nel pomeriggio attività di animazione, spiegazioni e dimostrazioni legate al mondo dei volatili.

Dall’1 al 9 settembre si terrà la festa della comunità di San Tomaso a Bergamo. Tutte le sere dalle 19.30 sarà attivo servizio bar e ristoro con ristorante, pizzeria, piadine e bar; domenica 9 anche a pranzo dalle 12.30.

Non mancheranno musica e intrattenimenti.

Il programma prevede: domenica 2 concorso delle torte (per partecipare bisogna consegnare la propria torta in oratorio entro le 19) e dalle 21 una giuria qualificata premierà le torte più belle e più buone; martedì 4 dalle 21 “The hazzard country dance”; mercoledì 5 alle 21 andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Meneghino stregone birichino”, a cura della compagnia Burattini Aldrighi; e sabato 8 “Urban life”, saggio di danza a cura ella sezione danza della Polisportiva.

Per i più piccoli ci saranno giochi gonfiabili: sabato 8 dalle 16 alle 21 e dalle 21.30 alle 23; e domenica 9 dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23.

Sino al 9 settembre a Fornovo San Giovanni si terrà la festa dell’oratorio. In programma tanti appuntamenti all’insegna dell’aggregazione per tutte le età.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica dalle 19 sarà attivo servizio bar, pizzeria, cucina e griglieria con ravioli nostrani, fuiade e altre specialità.

Non mancheranno musica e intrattenimenti.

Dall’1 settembre il cartellone prevede: sabato 1 Trio Billy; domenica 2 I Boston; mercoledì 5 alle 21 incontro per ragazzi e famiglie con Ernesto Olivero, costruttore di pace, scrittore e fondatore dei Sermig di Torino; giovedì 6 alle 21 commedia dialettale in bresciano “Gioàn tre carte”, insieme contro il gioco d’azzardo; venerdì 7 Rita e Guerrino; sabato 8 musical “Aladin”; e domenica 9 alle 12 pranzo comunitario in oratorio; musica con Tony ed Elisabetta.

Da giovedì 6 a domenica 9 a Scanzorosciate si terrà la 13esima edizione della festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Protagonista indiscusso della manifestazione sarà come ogni anno il pregiato Moscato di Scanzo, famoso e rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (l’unica della bergamasca e la più piccola d’Italia), che si presenterà a tutti i visitatori attraverso un suggestivo percorso nell’affascinante borgo storico di Rosciate, in quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori, musica e illustri personaggi. I produttori associati alla Strada del Moscato di Scanzo proporranno in degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi, gelato e prodotti da forno, tutti provenienti dalle colline scanzesi.

Carattere distintivo della manifestazione sarà come ogni anno l’abbinamento del Moscato di Scanzo, eccellenza del territorio, ad altre importanti eccellenze provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport, della cultura e dell’enogastronomia.

Il giorno di apertura, giovedì 6 settembre, sarà illuminato dai giochi di luce dell’artista brasiliano Gustavo Ollitta con la performance luminosa “Equilibra”. Nel corso della serata, brindisi in piazza con alcuni giocatori della Foppapedretti e dell’Atalanta. Inoltre, alla Sala Galizzi, si inaugurerà uno spazio culturale in cui tutte le sere si terranno proiezioni di opere di Ermanno Olmi.

Venerdì 7, vedrà in scena la simpatia del carismatico Omar Fantini con lo spettacolo comico/musicale “Uomini con le meches”.

Sabato 8, appuntamento con il Palio del Moscato di Scanzo, una gara di pigiatura dell’uva tra i bambini delle contrade. Il pomeriggio della Festa sarà poi animato dall’estro dello chef e conduttore televisivo Andrea Mainardi, che si cimenterà in uno show-cooking con “Mistery Box Terre del Vescovado”, all’insegna della buona cucina e del divertimento.

La mattina di domenica 9, appuntamento con la terza edizione della Moscato di Scanzo Trail, una gara di corsa tra colline, vigne e cantine di Scanzorosciate, alla scoperta di paesaggi mozzafiato (per le famiglie verrà proposta anche una versione “soft” del percorso). Durante la mattinata si terranno anche le tradizionali camminate guidate lungo gli itinerari della Strada del Moscato (su prenotazione). Esperte guide del territorio accompagneranno i visitatori tra borghi, chiese, vigne e cascine alla scoperta del territorio di Scanzorosciate e dei luoghi del Moscato. Alle 16.30 sarà la volta della “scuola di cucina” con lo chef della nazionale italiana cuochi Francesco Gotti, che presenterà, in un laboratorio all’aperto, una nuova creazione di pasta fresca, tutta dedicata ai Sapori delle Terre del Vescovado. Inoltre, il pomeriggio della Festa sarà come sempre all’insegna del folclore bergamasco con il teatro dialettale del Sottoscala, il gruppo Costom de Par e la Commedia dell’Arte di Mario Rota.

A fare da cornice della Festa del Moscato di Scanzo sarà poi il tradizionale binomio tra vino d’eccellenza e musica di qualità: per tutta la durata della Festa, le vie del borgo saranno animate dai ritmi di 15 gruppi musicali che spazieranno dal rock al pop internazionale fino alla musica leggera italiana e alla nuova proposta di musica underground. Oltre agli angoli musicali che saranno allestiti lungo le vie del borgo, sul palco principale di piazza Alberico si esibiranno 4big: giovedì, il folk celtico degli “Fba” e il tributo agli U2 con i “Daydream”; sabato, “2 Mondi” – tributo a Lucio Battisti &“Vent Symphony Orchestra” nel 20esimo anniversario della morte del cantautore; domenica, tributo alle donne della musica italiana con i “Nails”.

Continua in Piazza degli Orti e nell’area verde delle scuole medie la rassegna musicale underground originale e di qualità “In vino veritas”, con la direzione artistica dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota, nelle figure di Michela Benaglia e Andrea Manzoni. Due palchi, due atmosfere ben distinte e tantissimi musicisti dalla ricerca artistica personale ed innovativa si alterneranno tra l’elettrico e l’acustico per dar vita a una nuova rassegna musicale tra le vie del Moscato di Scanzo. Quest’anno si è deciso inoltre di coinvolgere quattro band giovanili di Scanzorosciate attraverso una giornata di audizioni. Esse, oltre ad alcuni giovani dj, faranno da “gruppi spalla”, aprendo i concerti del palco di via degli Orti. Il palco delle scuole medie sarà invece una sperimentazione di altre attività e progetti musicali in grado di coinvolgere e interagire con il pubblico: cantautorato, jazz, blues, musica classica, giochi di luce e giocoleria.

Dal cuore di piazza Alberico la Festa continuerà in via degli Orti: nel parco della scuola media, sede dell’Orto didattico più grande d’Italia, si terranno spettacoli e concerti, mentre nella struttura scolastica verranno proposti laboratori per bambini e ragazzi e la fattoria didattica. Sabato e domenica, ci saranno i giochi in legno di una volta a cura dell’associazione Dindoca. Ma non finisce qui, venerdì e domenica all’oratorio di Rosciate, sarà proposto il laboratorio“3×3: i formaggi orobici incontrano il Moscato di Scanzo docg” a cura di Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio).

Per i visitatori della Festa del Moscato sarà presente anche quest’anno un ristoro principale con piatti tradizionali e grigliate, affiancato da altri 3 Punti Food: un’Area Ristoro a km0 (parcheggio di via don Giulio Calvi) con piatti e prelibatezze del nostro territorio, dove sarà possibile fare spuntini e pasti veloci a cura di alcuni ristoratori scanzesi; il Ristoro degli Orti (area scuole – via degli Orti), dove si potranno consumare veloci taglieri accompagnati da buon vino locale; e novità 2018, il Ristoro Terre del Vescovado con proposte di street food di alta qualità.

La Festa del Moscato di Scanzo incontra l’arte: dopo il successo degli scorsi anni, la 13esima Festa del Moscato di Scanzo ospiterà una pluralità di linguaggi artistici all’interno del suggestivo borgo storico di Rosciate, con la direzione artistica dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota. Forme artistiche che troveranno sede lungo le strade della Festa e nella quattrocentesca Chiesa di Santa Maria Assunta: “Abitare l’incontro” installazioni, interventi artistici e videoproiezioni, “Le rughe sono come strade” mostra fotografica, “CineMoscato” la proiezione nella chiesa di santa Maria Assunta di due documentari del regista bergamasco Ermanno Olmi, “Moscàns”, l’originale gioco da tavolo del Moscato di Scanzo, “Habita(r)t”, laboratori nomadi destinati ai giovani.

Non mancheranno anche in questa edizione i numerosi concorsi: addobbi case e vetrine e MoscaT-shirt, le magliette d’artista del Moscato.

Per la 13esima edizione, confermato il servizio navetta gratuito messo a disposizione dal Comune di Scanzorosciate in collaborazione con Atb, che permetterà ai visitatori di lasciare la macchina nei parcheggi convenzionati e di raggiungere comodamente la Festa (per maggiori informazioni www.festadelmoscato.it).

Continua nell’edizione 2018 la collaborazione con Oriocenter per la promozione e la divulgazione del ricchissimo programma della kermesse. Inoltre, dal 31 agosto al 2 settembre, sarà presente ad Oriocenter lo stand informativo della Festa.

Il programma dettagliato della manifestazione, tutte le iniziative collaterali, gli ospiti, i concerti e tutte le informazioni utili ai visitatori (parcheggi, servizio navetta, aree ristoro, prevendite e iscrizioni) sono disponibili sul sito dell’associazione Strada del Moscato di Scanzo www.stradamoscatodiscanzo.it e sulla pagina www.festadelmoscato.it.

Da giovedì 6 a domenica 9 settembre torna “Valtrighe in festa”, con la festa di fine estate. Per tutta la durata saranno garantiti servizio cucina, pizza e bar.

Ci saranno, inoltre, musica, specialità del giorno, intrattenimento per bambini e gonfiabili.

Giovedì 6 settembre il programma prevede: piatto del giorno trippa con verdure e serata danzante con I Boston; venerdì 7 piatto del giorno gnocchetti al pesto e serata danzante con Orobic dance; sabato 8 piatto del giorno pasta allo scoglio e serata danzante con Le voci del cuore; domenica 9 piatto del giorno taragna con brasato e alle 20 saggio delle majorettes e a seguire serata danzante con I Phonix.

A Gorlago dal 6 al 9 settembre si svolgerà la tradizionale festa della banda. L’iniziativa, promossa dal corpo bandistico locale, avrà luogo all’area feste dell’oratorio.

Tutte le sere dalle 19 sarà attivo servizio bar e ristoro con cucina tipica, griglieria, pizzeria e tante sorprese per tutta la famiglia ad animare le serate.

Dal 7 al 9 settembre all’area feste di Pedrengo si terrà la festa nel parco, promossa da Avis e Aido Pedrengo. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo servizio bar e ristoro. Non mancheranno musica e intrattenimenti.

La domenica pomeriggio l’appuntamento è con l’asta dei fiori.

Sabato 8 settembre a Zogno si terrà la tradizionale festa della Contrada della Foppa.

Sarà attiva cucina con casoncelli, spiedini, cotechini, patatine. Musica anni ‘70/’80, gonfiabili per bambini, spettacolo Fiorellone calcio balilla, ruota con premi.

Sabato 8 settembre si svolgerà la festa della trippa a Santa Croce, a San Pellegrino Terme. Accanto al servizio ristoro non mancherà la musica con Pino Mazzola.

Sabato 8 e domenica 9 alla cascina Castello di Mornico al Serio si terrà la “Polentada n’castèl”. Dalle 19 sarà attivo servizio bar e cucina con la possibilità di gustare piatti a base di polenta abbinata a cibi tipici bergamaschi. Prima del week-end, venerdì 7 verrà proposta una serata speciale dal titolo “Aspettando la polentada n’castel”, con special guest Renè revival anni Settanta, Ottanta e Novanta.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Ol Castèl con il patrocinio della Provincia di Bergamo.

A Stabello di Zogno da venerdì 14 a domenica 16 e da venerdì 21 a domenica 23 si terrà la nuova edizione della festa regionale della polenta taragna, una delle sagre più rinomate della Valle Brembana.

L’appuntamento è alla tensostruttura allestita nel campo sportivo della frazione dalle 18 alle 24 con servizio cucina, bar, musica e intrattenimenti. Una maratona gastronomica che attira migliaia di buongustai da tutta la provincia, dal milanese e dalla brianza. L’iniziativa ha sempre riscosso un grande successo e ogni anno cresce il numero delle persone che, amanti della buona cucina bergamasca, percorrono anche decine di chilometri, partendo dalla città o dalla pianura, per sedersi alle lunghe tavolate e gustare un buon piatto di polenta taragna fumante, accompagnata da carni di cinghiale e capriolo. Oltre a questo piatto base, che caratterizza la festa, i cuochi del reparto cucina prepareranno anche primi piatti e grigliate con spiedini, cotechini e bistecche di cavallo, per soddisfare tutti i palati. Da provare, inoltre, lo spiedino “pincia”, altra particolarità della manifestazione.

In Alta Valle Brembana da sabato 1 a lunedì 10 si terrà “Fungolandia”, dieci giorni dedicati al fungo e al suo mondo… Mostre micologiche, escursioni alla scoperta del fungo e del suo ambiente, visite alle aziende agricole locali, appuntamenti legati alla valorizzazione dei prodotti del territorio, convegni di carattere naturalistico-culturale, concerti e spettacoli immersi nei panorami delle Orobie e tanto altro ancora, per guidare i visitatori alla scoperta della natura e del territorio di Altobrembo: nei boschi, nei pascoli e tra i borghi storici della zona.

A Ornica sabato 8 si svolgerà la cena itinerante “Funghi nel borgo”, con la possibilità di gustare bruschette con funghi porcini, focaccia ai funghi, crespelle con crema di porcini e pollo con funghi e polenta. Non mancheranno torte dagli svariati gusti. È gradita la prenotazione 345.4108538. La cena sarà accompagnata con la musica popolare degli Alègher di Dossena.

Domenica 2 alle Baite di Mezzeno a Roncobello si terrà la sagra del Colesterolo. La giornata del “mangiare genuino” nell’anfiteatro naturale dell’Alpe di Mezzeno a 1.550 m di quota in comune di Roncobello. Appuntamento fisso annuale di fine estate, la festa di fine alpeggio del casaro Sperandio con prelibata polenta cunsada, formai de mut, salumi e torte, tutti prodotti in alpe. Saranno presenti alla manifestazione il sindaco di Roncobello Andrea Milesi, autorità vallari, Sergio Fezzoli poeta dialettale e il “Pasta” con la sua fisarmonica.

La partecipazione è a numero chiuso, per prenotarsi inviare numero componenti gruppo, nome rappresentante, cellulare a: info@valbrembanaweb.it

Dal 13 al 23 torna la festa patronale di Marne con i suoi tipici casoncelli. Tutte le sere servizio bar, cucina e tombolate. Inoltre, non mancherà la musica con serate danzanti e pista da ballo coperta.

Il programma prevede: giovedì1 3 Giorgio Ikebana; venerdì 14 Michele Bove; sabato 15 Sonia Amigoni & Alta quota; domenica 16 Alban orchestra; martedì 18 I Filadelfia; mercoledì 19 Lara Agostini; giovedì 20 Marco e il clan; venerdì 21 Marea ospite Marco Zeta; sabato 22 Claudio Bonelli & Marco Riboni; e domenica 23 Tributo italiano.

A Peia sabato 15 e domenica 16 avrà luogo la decima sagra del cinghiale. Sabato il programma prevede: dalle 17 in tutti i punti ristoro musica e animazione a 360°; laboratorio di panificazione con forno a legna e spettacolo Elfo per bambini; inoltre da non perdere: “Sagittarius” a cura di Sagitta Firefolk, spettacolo di fuoco equestre. Domenica 16, invece: dalle 9 hobbisti, mercato km 0, gonfiabili, laboratori di pane, museo del tessile e per le vie del paese artisti di strada, cabaret, giocoleria, band itinerante, palo cinese e spettacolo di danza aerea.

Sabato 22 e domenica 23 a Branzi si terrà la 13esima fiera di San Matteo. Il programma prevede: mostra zootecnica, il concorso Formai de Mut Dop dell’Alta Valle Brembana, agricoltura, turismo ed enogastronomia.

La manifestazione promuove e valorizza l’attività zootecnica del territorio con l’esposizione e la degustazione delle specialità enogastronomiche tipiche locali. Si tratta di un importante collegamento tra l’attività zootecnica e i suoi prodotti specialmente caseari di cui il principale ormai diffuso in molte località della Lombardia ma anche fuori Regione, è il formaggio Branzi, uno dei più antichi e tipici formaggi delle Orobie, che prende appunto il nome dal paese in cui è nato. Da oltre cinquant’anni infatti il latte delle stalle della Valle Brembana e delle aree limitrofe, con la sua tipicità legata alla qualità del foraggio e dei pascoli, viene raccolto quotidianamente e fatto confluire alla Latteria Sociale di Branzi, dove è trasformato dopo meticolosi controlli.

I visitatori alla fiera di San Matteo avranno modo di conoscere la realtà zootecnica della Val Brembana e degustare la genuinità dei prodotti lavorati con metodi tradizionali seppur con strumenti più attuali.

Sarà attivo servizio bar e ristoro.

A Branzi sabato 29 e domenica 30 si terrà la sagra della polenta taragna bergamasca. L’appuntamento è in località Cagnoli con due giorni all’insegna del gusto e della tradizione.

Un wee-end dedicato a questa specialità locale, con stands di formaggi, di artigianato, birre e vini artigianali. Le farine della nostra terra, il formai de Mut, il formaggio Branzi e il burro insieme danno vita al piatto per eccellenza delle montagne orobiche.

Regina indiscussa della sagra è la polenta taragna, piatto tipico per eccellenza delle Prealpi Orobiche che a Branzi trova la sua casa natale e che potrà essere degustata calda e filante in abbinamento a diversi piatti della tradizione bergamasca preparati con cura direttamente dai ristoranti di Branzi. Arrosti, stracotti, selvaggina e formaggi locali… sono alcuni dei piatti che saranno proposti nei locali della sagra o su prenotazione nei ristoranti convenzionati.

Domenica 30 si terrà la nona sagra del tartufo bergamasco nel centro storico di Bianzano, con esposizione di tartufo nero, dimostrazioni pratiche di ricerca del tartufo con cani, bancarelle di prodotti tipici della valle, degustazioni, mostra micologica, visite guidate e animazioni.

Organizzata dall’Associazione Noter de Biensà: www.noterdebiensa.altervista.org

Dalle 16 visite guidate al Castello privato e al borgo medievale con un breve percorso della durata di circa un’ora; per prenotazioni tel. 035814001.