Malore per un giovane calciatore di 13 anni mentre si stava allenando sul campo da calcio del centro sportivo di Fino del Monte in via San Salvatore.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 31 agosto, poco prima delle 18.

Foto 2 di 2



Il ragazzo, in forza alla Tritium, squadra calcistica di Trezzo sull’Adda, in ritiro con la propria squadra in Val Seriana, si stava allenando quando si sarebbe improvvisamente accasciato a terra.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo insieme ad un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana e l’automedica.

Il tredicenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni sembrano serie ma stabili. Decisivo l’immediato soccorso con l’uso di un defibrillatore.