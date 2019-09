Gp Monza, Magoni: “Dedichiamo vittoria alle vittime di Genova e Pollino”

“La Ferrari è un simbolo vincente del nostro Paese e sono convinta che Monza e la Lombardia porteranno fortuna al Cavallino Rampante, con la speranza che possa far

tornare ad esultare i suoi milioni di tifosi per un successo che ormai manca dal lontano 2010 e rendere omaggio al grande Michael Schumacher, che proprio qui ha trionfato in cinque occasioni al volante della ‘Rossa’”. Poi, una proposta agli organizzatori del GP: “Sarebbe bello che la vittoria fosse dedicata alle vittime delle tragedie di Genova e del Pollino, dimostrando ancora una volta la sensibilità dello sport nei confronti delle persone che soffrono. Un ulteriore gesto di vicinanza che fa seguito a quello della Ferrari, che al GP del Belgio aveva dedicato la livrea delle monoposto ai morti e ai feriti del ponte Morandi con la scritta ‘nei nostri cuori'”.

È il messaggio che lancia Lara Magoni, assessoreregionale al Turismo, marketing territoriale e Moda, in merito alla corsa automobilistica in programma domenica prossima all’autodromo monzese.

GP COME PROMOZIONE DEL TERRITORIO

“Niente come lo sport sa unire la nazione – continua la vice campionessa di sci – e il Gran Premio non è solo un evento di Monza e della Lombardia ma di tutta l’Italia. Sport, cultura, passione ed emozioni: una tradizione tutta italiana quella del circuito monzese, una vetrina eccezionale sul mondo in grado di generare turismo, attrattività e quindi promozione del territorio da parte di un turismo internazionale sempre crescente e in grado di apprezzare le bellezze dei nostri territori. I motori sono da

sempre una grande passione italiana, con aziende uniche che ci hanno resi famosi nel mondo come l’Alfa Romeo, la Fiat e la Ferrari. Ecco perché dedicare una kermesse internazionale alle vittime di due tragedie che hanno scosso il Paese rinsalderebbe sicuramente l’unità e l’orgoglio di appartenenza degli italiani. Dedicare la vittoria a Genova e al Pollino trasformerebbe il Gran Premio in un evento in grado di unire Monza, la Lombardia e l’Italia in un unico grande abbraccio simbolico. E se poi sarà la Ferrari a trionfare, una delle eccellenze del Bel Paese nel mondo, saremo tutti davvero piu’ felici”, conclude Lara Magoni.