Dolci e carnosi, i fichi protagonisti al mercato

Sono i fichi i protagonisti della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Frutto tipico di questo periodo, hanno buccia più scura o verde a seconda della varietà, diverse pezzature, differente consistenza della polpa, ma come unico comun denominatore un elevato grado zuccherino.

I luoghi d’origine sono più d’uno, nazionali ed esteri, ma il prodotto migliore per freschezza è sicuramente quello offerto dai produttori locali, raccolto la sera e disponibile sui banchi dei fruttivendoli o degli ambulanti di fiducia già la mattina successiva, con una filiera cortissima per una merce freschissima.

Dolci e carnosi, annoverano diverse proprietà benefiche per l’organismo. Ricchi di acqua, sono in grado di idratare in profondità i tessuti del corpo e di donare energia immediatamente utilizzabile grazie alla presenza di zuccheri semplici, facilmente assimilabili. Per questo, sono alleati contro la debolezza e il loro consumo è indicato in modo particolare per bambini e anziani, ma anche per chi svolge attività sportiva o lavori pesanti.

Inoltre, sono una buona fonte di vitamine (A, B1, B2, B3 e C) e sali minerali (potassio, fosforo, ferro e calcio), utili per ossa, denti, vista e pelle.

Grazie alla loro composizione, svolgono un’azione antinfiammatoria e spesso vengono utilizzati per preparare impacchi che danno sollievo per le pelli arrossate per chi soffre di ascessi o acne.

Secondo alcune ricerche, poi, aiutano a combattere il colesterolo, svolgono un’azione lassativa e sono dotati di proprietà digestive, in quanto contengono alcuni enzimi digestivi che permettono di assimilare meglio i cibi e a normalizzare la produzione dei succhi gastrici. Ma non è tutto: sono antiossidanti, proteggono le cellule dai danni provocati dai radicali liberi e difendono le cellule dagli agenti cancerogeni.

In cucina vengono solitamente consumati al naturale, ma sono ottimi anche secchi. In alternativa, si adoperano per la preparazione di piatti freddi (abbinati per esempio con prosciutto, salame e formaggi), primi (pastasciutta e risotto) e secondi, per accompagnare carne, coniglio e selvaggina.

Dando uno sguardo più in generale alla piazza, si nota che dopo le ferie, da questa settimana la città pare essersi rianimata, le attività commerciali riaprono ed anche la richiesta di generi ortofrutticoli torna a prendere vigore.

Per gli agrumi, arance, limoni e pompelmi i luoghi d’origine sono quelli dell’emisfero terrestre opposto al nostro: da Sudafrica e Argentina arrivano i quantitativi più voluminosi. Se per le arance e i pompelmi l’offerta risulta ben proporzionata alla richiesta di Mercato, così non è per i limoni dove una disponibilità che in termini di volumi non soddisfa, spinge il loro valore di mercato entro livelli piuttosto alti.

È in evidente e naturale aumento la disponibilità di mele e pere: per le mele soprattutto la Royal Gala nazionale affiancata a qualche piccola partita di Golden Delicious, per le pere soprattutto William ed una prima timida comparsa di Abate Fetel, per le mele gli areali produttivi sono differenti dalla pianura alla collina, mentre per le pere l’epicentro dell’offerta rimane l’Emilia Romagna.

Risulta in deciso spolvero l’uva da tavola, per la quale si rileva una gamma di varietà decisamente completa. Puglia e Sicilia rimangono le regioni in grado di offrire il miglior prodotto, in termini di volumi la varietà Vittoria e la varietà Italia la fan da padrona, mentre la più ricercata è forse la varietà Pizzutella; è in secondo piano l’interesse per le uve nere e rosate, mentre di primissimo livello l’offerta locale di uva nera Fragola.

Per meloni e angurie sia la disponibilità sia i consumi risultano in evidente contrazione, pur riscontrando, per entrambe le referenze un livello qualitativo più che buono.

Passando al comparto orticolo, pare che il forte caldo delle passate settimane abbia inevitabilmente inficiato sulla resa produttiva di alcune referenze determinando così un’offerta inferiore alle attese e in alcuni casi anche una qualità non eccellente.

Per quanto riguarda la produzione locale, a soffrire maggiormente sono le verdure a foglia, mentre su scala nazionale risultano in evidente affanno i fagiolini, per i quali l’eccessiva contrazione dell’offerta determina prezzi importanti. È meno grave la situazione delle zucchine e dei finocchi, ma anche in questi casi si registrano prezzi in aumento.

Per concludere, sono ancora tendenzialmente basse le quotazioni dei peperoni italiani anche se il livello qualitativo non risulta eccellente mentre, a fronte di una miglior qualità, il prodotto olandese e spagnolo spuntano prezzi decisamente migliori.