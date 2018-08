Atalanta, Cornelius con le valigie pronte: il danese se ne va al Bordeaux

È già finito il matrimonio tra Andreas Cornelius e l’Atalanta: il gigante danese saluta Bergamo dopo una sola stagione e si sposta in Francia, al Bordeaux.

Accordo a un passo tra il club biancazzurro e i bergamaschi, con il danese che andrà in Ligue1 in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Nella giornata di venerdì 31 luglio si era anche parlato di un’ipotesi Galatasary per Cornelius, ma alla fine i francesi hanno avuto la meglio con un’offerta più allettante per l’attaccante.

L’attaccante danese chiude la sua esperienza a Bergamo con 34 partite giocate e 7 gol (3 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 3 in Europa League). Un’avventura, quella in nerazzurro di Cornelius, che ha avuto come atto finale il maledetto calcio di rigore sbagliato proprio nella sua Copenaghen, errore che ha contribuito in maniera decisiva all’eliminazione dell’Atalanta dai playoff della competizione.