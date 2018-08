Wheelchair GP, a Treviglio il Gran Premio corso dai ragazzi affetti da disabilità

Una gara di velocità per ricordare che la disabilità non rende diversi dagli altri. È quanto accadrà a Treviglio domenica 9 settembre in occasione della gara Wheelchair GP che per la prima volta si terrà in provincia di Bergamo.

Questa disciplina, nata nel 2015 per mano del gallaratese Michele Sanguine, non è altro che una corsa su pista affrontata da piloti diversamente abili in sella a carrozzine elettriche motorizzate. Un vero e proprio Gran Premio quindi – con tanto di ombrelline e tifo indiavolato -, che per l’edizione trevigliese vedrà ben quattro differenti categorie in base alla “potenza” del mezzo, con circa una 20 di partecipanti, provenienti da tutta la Lombardia, che si daranno battaglia sul circuito allestito all’interno del piazzale dell’oratorio San Francesco di via Milano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Treviglio, è stato realizzato dall’associazione La Bussola in collaborazione con il Comitato di quartiere ovest e l’associazione CinemAlfa, oltre alla Croce Rossa Italiana che metterà a disposizione per la giornata un’unità di pronto intervento.

“Abbiamo organizzato questa manifestazione perché vogliamo poter pensare ai nostri amici affetti da disabilità durante tutto l’anno – spiega Angelo Goisis, uno degli organizzatori dell’evento – pensiamo che questa iniziativa possa aiutare a far riflettere in merito alla situazione con cui queste persone affette da disabilità convivono quotidianamente”.

“Per noi la data del 9 settembre è molto importante perché ci farà sentire al centro dell’attenzione – spiega Nicola Paolella, padre di Davide, un ragazzo affetto da distrofia di Duchenne che parteciperà alla gara – si tratta di un evento sportivo vero e proprio, tanto che sono state già avviate le pratiche per chiedere l’affiliazione al Coni. È importante perché grazie a questa gara potremo divulgare sempre più la cultura dell’integrazione socio-sportiva: questi eventi mostrano come una persona disabile può praticare uno sport”.

L’evento inizierà alle 15, mentre già dal primo pomeriggio l’associazione CinemAlfa allestirà all’esterno dell’oratorio una mostra d’automobili d’epoca. È possibile effettuare l’iscrizione alla gara tramite il sito www.wheelchairgp.com.