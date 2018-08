Dopo la conquista della maglia a pois blu nell’edizione 2017, Davide Villella (Astana) torna protagonista alla Vuelta di Spagna nella giornata di giovedì 29 agosto.

Il ventisettenne originario di Sant’Omobono Terme ha conquistato infatti il quarto posto nella quinta frazione della gara iberica vinta dall’australiano Simon Clarke (EF Educational First – Drapac), regolando sul traguardo il gruppo degli inseguitori.

Centottant’otto chilometri da Granada a Roquetas de Mar, la tappa è stata caratterizzata dalle numerose fughe che hanno provato a sganciarsi nella prima parte, venendo per la gran parte di loro bloccate dal gruppo sino 90 chilometri dalla conclusione, quando un gruppo di circa 25 unità va a comporre l’avanguardia della corsa e fra i quali entra a far parte anche il bergamasco dell’Astana.

Poco dopo a partire all’attacco è il friulano Alessandro De Marchi (BMC Racing Team) in compagnia del francese Stephane Rossetto (Cofidis), con l’italiano rimasto solo al comando inseguito dagli ex compagni di squadra impegnati in una serie di continui scatti e controscatti.

Sul penultimo gran premio della montagna partono al contrattacco Bauke Mollema (Trek Segafredo) e Simon Clarke, che raggiungono in testa De Marchi e con il quale trovato un ottimo accordo che permette loro di difendersi dai tentativi di rientro degli altri componenti della fuga dei 25.

Negli ultimi sei chilometri il trio di testa inizia una fase di controllo che fa sì che gli inseguitori possano avvicinarsi nuovamente, con il francese Rudy Molard (Groupama – FDJ) particolarmente attivo per poter conquistare la maglia rossa di leader, nonostante ciò Clarke, Mollema e De Marchi giungono assieme al traguardo con l’australiano che in volata riesce a battere agevolmente l’olandese e l’italiano.

A otto secondi giunge Davide Villella, mentre Rudy Molard, sesto sulla linea d’arrivo, conquista la maglia di leader con 1’01 su Michal Kwiatkowski (Team Ski) e 1’08 su Emmanuel Buchmann (Bora Hansgrohe)