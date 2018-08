Ultima puntata di “Battiti live” in tv il 30 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 30 agosto alle 21.20 su Italia1 andrà in onda il quinto e ultimo appuntamento con “Battiti live”, la kermesse musicale itinerante organizzata da Radio Norba in Puglia e che ora Mediaset propone in replica in prima serata.

Dopo Ostuni, Lecce, Andria e Melfi, questa volta la location sarà Barii: verrà proposto lo spettacolo andato in scena lo scorso 29 luglio nella cittadina pugliese. A condurre, come sempre, ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre sul palco saliranno volti di spicco del mondo della musica italiana e internazionale.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Elodie, Michele Bravi e Gué Pequeno, Irama, Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti, Biondo, Carl Brave e Francesca Michielin, J-Ax, Mihail, Thomas, The Kolors, Negrita e Le Vibrazioni. Presenza fissa al dj-set sarà Gabry Ponte, che farà ballare sia il pubblico in piazza sia quello a casa.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 10”, con Nino Frassica, Terence Hill e Francesco Scali. Andranno in onda due episodi intitolati “Il contagio” e “L’ultimo giro di giostra”. Nel primo, una ragazza viene trovata senza vita nella piscina del centro benessere di Spoleto. Ben presto si scopre che la giovane aveva una relazione con un noto personaggio delle istituzioni. Nel secondo, un seminarista di don Matteo viene trovato in fin di vita. Cecchini sospetta del padre del giovane, un giostraio che era contrario alla vocazione del figlio.

Su RaiDue alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Rosewood”, con Morris Chestnut e Domenick Lombardozzi. Andranno in onda tre episodi intitolati “Amori fra le stelle”, “Fiabe e gelide verità” e “Il giustiziere”. Nel primo, Villa e il dottor Rosewood indagano sulla scomparsa di un astronauta. Nel secondo, si investiga sul rinvenimento di un cadavere completamente congelato. Nel terzo, Rosewood è alle prese con un caso di duplice omicidio.

Su RaiTre alle 21.15 c’è la fiction “Una strada verso il domani 2 – Ku Damm 59”, con Sonja Gerhardt e Maria Ehrich. Andrà in onda una puntata intitolata “L’ascesa di Nicki e Freddi”: nella Berlino del secondo dopoguerra, Monika dà alla luce una bambina che viene affidata alla sorella. Intanto, mentre la ragazza, insieme a Freddy, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, il matrimonio tra Eva e Fassbender è sempre più in crisi.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 dove alle 20.35 ci sarà “In onda”, programma di attualità e politica condotto da Luca Telese e David Parenzo. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni dalle 20.35 alle 21.15 , mentre il martedì e il giovedì durerà fino alle 23.15 estendendosi a tutta la prima serata.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Faccio un salto all’Avana”, con Enrico Brignano; su Canale5 alle 21.25 “Colpa delle stelle”, con Shailene Woodley; su Tv8 alle 21.30 “Salomon kane”, con James Purefoy; e su Canale Nove alle 21.25 “Oggi sposi”, con Luca Argentero, Moran Atias, Michele Placido e Dario Bandiera.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Drive”; su La5 alle 21.10 “Unfaithfull – L’amore infedele”, con Diane Lane e Richard Gere; e su Iris alle 21 “Pride and glory – Il prezzo dell’onore”, con Edward Norton.

L’opera lirica sarà protagonista su Rai5 alle 21.15 che trasmetterà lo spettacolo “Ricciardo e Zoraide”, di Gioachino Rossini, dirige Giacomo Sagripanti.

L’esibizione, andata in scena l’11 agosto al Rossini Opera Festival, è un dramma musicale a lieto fine in due atti su libretto di Francesco Berio di Salsa, rappresentato per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli il 3 dicembre 1818. Il titolo ritorna al Festival dopo 22 anni.

La nuova produzione (in programma l’11, il 14, 17 e 20 agosto alle 20 all’Adriatic Arena) è diretta da Giacomo Sagripanti, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro del Teatro Ventidio Basso (Maestro Giovanni Farina), e messa in scena da Marshall Pynkoski, al debutto al ROF, coadiuvato da Jeannette Lajeunesse Zingg (coreografie), Gerard Gauci (scene), Michael Gianfrancesco (costumi) e Michelle Ramsay (luci). Nel cast spiccano Juan Diego Flórez, Sergey Romanovsky, Pretty Yende e Nicola Ulivieri, affiancati da Victoria Yarovaya, Xabier Anduaga, Sofia Mchedlishvili, Martiniana Antonie e Ruzil Gatin.

Su La7D alle 21.30 ci sarà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo. Andranno in onda tre episodi intitolati “Lei è andata via”, “Il tempo si ferma” e “Tu sei la mia casa”. Nel, primo, Meredith torna al Grey Sloan Memorial per rivelare la notizia della scomparsa di Derek. Intanto, Richard si prepara a chiedere a Catherine di sposarlo. Nel secondo, dopo il crollo di una galleria, molte vittime arrivano al Grey Sloan Memorial. Nel terzo, Meredith cerca di ricucire il rapporto con Amelia, così le dà il suo vecchio telefono per farle ascoltare l’ultimo messaggio vocale che Derek ha inviato. In seguito, Richard e Catherine si sposano nella cappella dell’ospedale e festeggiano il loro matrimonio in casa di Meredith.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “The americans”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del reality “Temptation Island”; su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Skin tight: la mia nuova pelle” e su Italia2 alle 21.10 il telefilm “Heroes reborn”.