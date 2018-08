Un panetto di 51 grammi di hashish, 27 grammi di marijuana e quasi 2.400 euro in contanti. È quanto rinvenuto dalla Polizia locale di Treviglio, in una palazzina della frazione Castel Cerreto. Alle 9 di giovedì 30 agosto gli agenti, coadiuvati dai responsabili del comune e da quelli di Aler, hanno svolto alcuni controlli all’intero di uno stabile sito in via Contessia Piazzoni.

Intervenuti anche mediante l’ausilio di Aiden – conosciuto anche come Trevi – il cane antidroga in forze al comando trevigliese, durante i controlli è stato fermato dalle forze dell’ordine anche un 27enne italiano, A.S., posto agli arresti domiciliari a Lurano in attesa per l’udienza direttissima attesa per il 31 agosto. Sono state inoltre riscontrate diverse anomalie su altri alloggi: accessi non autorizzati, morosità e pessimo stato di manutenzione e degrado, con immediata procedura di decadenza verso un inquilino, risultato in seguito irrintracciabile.

“In campagna elettorale avevamo promesso una linea dura rispetto al controllo degli alloggi Ero, che fossero comunali o dell’Aler – afferma il sindaco Juri Imeri – e in questa prima metà di mandato stiamo dando seguito a quanto ci eravamo impegnati a fare: stiamo controllando gli Isee, abbiamo avviato numerosi procedimenti di decadenza, abbiamo messo alle strette i furbetti, stiamo alzando il livello di attenzione verso chi non rispetta le regole della convivenza civile in appartamento e stiamo cercando di far capire sempre più che le case di Aler e Comune vanno rispettate e non sono terra di nessuno. L’operazione di stamattina – aggiunge – si inserisce in questo contesto, ed è un’azione forte che ripeteremo anche in altre zone della città. Abbiamo un patrimonio di quasi mille alloggi destinati alle famiglie che ne abbiano diritto e bisogno e stiamo investendo molte risorse per riqualificare tutti gli alloggi: agli inquilini chiediamo solo il rispetto delle regole”.

Dello stesso avviso l’assessore al Patrimonio Alessandro Nisoli: “Il Comune di Treviglio e l’Aler lavorano da anni fianco a fianco per offrire alloggi a chi ne abbia effettiva necessità – afferma -. In città si contano circa mille alloggi tra quelli comunali e quelli di proprietà dell’Aler. La nostra disponibilità a venire incontro ai bisogni della gente c’è sempre, chiediamo e pretendiamo però il rispetto delle regole. Con l’Aler abbiamo già effettuato sopralluoghi in numerosi alloggi sul territorio trevigliese e ne abbiamo in programma altri. Vogliamo dare un segnale forte agli inquilini per garantire la sicurezza e per accertarci che le regole vengano rispettate da tutti. Nello stesso edificio, dopo numerosi richiami abbiamo ottenuto la riconsegna immediata delle chiavi da parte di due inquilini per l’uso improprio degli alloggi assegnati, che torneranno a disposizione presto per essere nuovamente assegnati a persone bisognose”.

Infine Luigi Mendolicchio, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, sottolinea la collaborazione con il Comune di Treviglio e spiega: “A maggio ci siamo incontrati con il sindaco e abbiamo condiviso una serie di azioni sul territorio, partendo dal presupposto che negli ultimi anni sia il Comune che l’Aler hanno investito molto nella riqualificazione degli immobili trevigliesi, invertendo la rotta rispetto ad anni di basso profilo. C’è grande attenzione anche al rispetto degli impegni presi dagli inquilini e il controllo costante del territorio, da parte dei nostri funzionari e del Comune, va a tutela delle persone che rispettano le regole e di chi è in lista d’attesa per avere una casa”.