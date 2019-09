Vedere quella carrozza giallo-rossa dallo stile d’altri tempi adagiata nel prato fa un certo effetto: dal suo ultimo viaggio sono passati 30 anni, ma la funicolare di San Pellegrino ha mantenuto intatto tutto il suo fascino.

I lavori di ripristino delle rotaie che portano alla località Vetta, iniziati nel luglio dello scorso anno, continuano senza sosta e secondo le previsioni si concluderanno entro la fine dell’anno: l’incarico è stato affidato alla ditta altoatesina Leitner Spa, specializzata nella realizzazione di sistemi di trasporto a fune con sede a Vipiteno, che in questi giorni sta lavorando sul consolidamento della massicciata lungo il tracciato.

Una volta completata questa fase saranno posizionate le rotaie e infine verranno portate a San Pellegrino le nuove vetture, già realizzate con una livrea moderna e tutta nuova di colore bianco e azzurro (nella foto sotto ndr). Al loro fianco rimarrà, quale memoria storica, proprio l’antica carrozza numero 1.





“Contiamo di rivedere in funzione la funicolare per la primavera o al massimo l’estate del prossimo anno – commenta il sindaco Vittorio Milesi – Abbiamo recuperato il vecchio tracciato, con due vetture che si alterneranno nella salita e nella discesa, incrociandosi a grandi linee a metà strada. Mentre i lavori vanno avanti, noi stiamo valutando il tema della gestione: ci stiamo informando sui costi e sull’organizzazione, cercando di trovare la soluzione migliore e appoggiandoci magari a qualcuno già esperto nel settore. Inoltre stiamo cercando di portare avanti anche il progetto di un parco nella zona Vetta, con infrastrutture e servizi che possano rendere più attrattivi viaggio e destinazione. Chi sale deve trovare qualcosa di richiamo. Abbiamo già le grotte del sogno che però non sono sufficienti: stiamo ragionando su un percorso pedonale e ciclabile, di scelta ne abbiamo tantissima e dobbiamo solo decidere quale meriti di essere valorizzato”.