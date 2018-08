Si avvicinano nuvole minacciose: temporali previsti per venerdì

Da giorni è annunciato l’arrivo di una perturbazione nei cieli di Bergamo e della provincia: ci rovinerà il weekend? Vediamo cosa dice Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI GENERALE

La saccatura Atlantica che determinerà un peggioramento del tempo anche sulla Lombardia è prossima ormai all’arco Alpino. Nelle prossime ore tenderà sempre più ad approfondirsi e da venerdì arriverà portando fenomeni diffusi. Resterà probabilmente instabile anche il sabato con la depressione che tenderà ad isolarsi permanendo qualche ora sopra i cieli del nord Italia prima di traslare verso sud-est.

Giovedì 30 agosto 2018

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti. Assisteremo a qualche passaggio nuvoloso, più importante sull’area Alpina e Prealpina, ma in maniera temporanea anche altrove, soprattutto nelle ore pomeridiano-serali. Precipitazioni assenti od occasionali, in giornata, possibili solo sull’area Alpina o Prealpina. In tarda sera e nella notte su venerdì aumento delle nubi ovunque con possibili precipitazioni su area Alpina e Prealpina in intensificazione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 31°C. Minime stazionarie e comprese tra 14 e 20°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venerdì 31 agosto 2018

Tempo Previsto: nella notte e al mattino molte nubi ovunque con possibili rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, Appennino e pianure centro-occidentali. Fenomeni che difficilmente raggiungeranno la parte orientale della regione (medio-basse pianure orientali). In giornata qualche timida apertura sulle pianure mentre sui monti le nubi ed il rischio rovesci permarranno. Tendenza a nuovo peggioramento nel pomeriggio con nuovi possibili rovesci o temporali un po’ su tutta la regione, comprese le pianure orientali in questa fase.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 25 e 28°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra 14 e 19°C.

Sabato 1 settembre 2018

Tempo Previsto: la notte ancora rovesci o temporali ma in attenuazione a partire dall’area occidentale. In giornata, ad ovest, poco nuvoloso mentre sull’area centro-orientale, sia sui monti che sulle pianure, potranno svilupparsi ancora rovesci o temporali.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 22 e 25°C. Minime in calo e comprese tra 12 e 16°C.