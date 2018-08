A settembre tornano i corsi di karate firmati Munami

Ripartono lunedì 10 settembre le lezioni di Karate-Do Shotokan Tradizionale proposte dal Mu-Nami Shotokan Karate-Do, società affiliata all’Uisp di Bergamo e tra le più belle realtà emergenti del settore sul territorio.

Quello in programma nella Palestra Nuova della Scuola elementare di Torre Boldone, in via Borghetto, è un corso adatto a uomini e donne, ragazzi e ragazze di tutte le età e che prevede lo studio delle basi del Kobudo, la Via dell’Antico Guerriero di Okinawa.

Un viaggio unico dove marzialità, benessere e cultura si fondono e si incontrano. “Dalle basi tecniche passando per le forme e il combattimento, si tratta di un percorso alla scoperta di una delle arti marziali più importanti al mondo”, spiega Mattia Lecchi di Munami. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347/6735660, scrivere a info@munami.it o visitare il sito o la pagina Facebook dell’associazione.