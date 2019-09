Servizio Civile Universale, Associazione Mosaico cerca 505 volontari

È iniziato il conto alla rovescia: i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni avranno tempo fino alle ore 18 del 28 settembre 2018 per presentare la domanda di partecipazione al bando 2018 e diventare volontari in Servizio civile.

Numerosi i vantaggi: un anno di formazione altamente qualificata, 434 euro mensili con rimborso delle spese di trasporto, 20 giorni di permesso, 15 giorni di malattia retribuita, punteggio utile per i concorsi pubblici e periodo valido ai fini pensionistici. “Il servizio civile non preclude né la possibilità di continuare a lavorare né quella di proseguire gli studi, anzi Associazione Mosaico prevede agevolazioni per gli studenti e dà crediti formativi riconosciuti dalle università convenzionate”, dichiara il presidente, Claudio di Blasi, che aggiunge: “Il servizio civile facilita l’ingresso nel mondo del lavoro, visto che è un’esperienza professionalizzante e permette di intraprendere un percorso consapevole di cittadinanza attiva. Inoltre nel 2016 il 50% dei ragazzi che hanno scelto i progetti di Associazione Mosaico sono stati assunti con contratti di vario tipo presso gli enti in cui hanno prestato servizio.”

Per l’anno 2018 Associazione Mosaico presenta 35 progetti di Servizio civile, per complessive 505 posizioni su cui selezionare volontari negli ambiti così suddivisi:

• assistenza (minori, giovani, anziani, disabili, immigrati)

• ambiente e protezione civile

• promozione culturale (biblioteche, archivi storici, musei)

I progetti insistono sulle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

Per partecipare agli incontri di orientamento e selezione o semplicemente per chiedere informazioni, è sufficiente inviare una mail a info@mosaico.org oppure chiamare allo 035 254140.

È inoltre possibile leggere i progetti e tutte le informazioni utili sul sito www.mosaico.org.