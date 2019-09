La torre di via Castelli a San Giovanni Bianco sarà concessa dal Comune per due anni per manifestazioni di carattere sportivo. È l’idea dell’amministrazione per rilanciare la struttura, realizzata una decina di anni fa e mai utilizzata.

Era una parte del progetto originario dell’elisuperficie a supporto dell’ospedale, che avrebbe dovuto essere collocata nella zona retrostante l’istituto comprensivo: avrebbe dovuto collegare l’elisuperficie con la struttura ospedaliera. Dopo la frana di una decina di anni fa, però, la zona non fu più compatibile per la costruzione, quindi l’elisuperficie venne realizzata nella zona di Briolo, in un’area poco distante.

Foto 3 di 3





Il Comune, invece di abbattere la torre (con ulteriori costi), ha quindi deciso di destinarla ad altre finalità, in particolare di carattere sociale e sportivo. “Alcune associazioni – spiega il sindaco Marco Milesi – hanno manifestato un interessamento per la struttura, quindi, come amministrazione comunale, abbiamo ritenuto opportuno emanare questo avviso esplorativo per raccogliere formalmente le disponibilità a realizzare un intervento nell’area”.

Viste le caratteristiche della struttura, l’intenzione sarebbe quella di realizzare, all’interno della torre, un impianto sportivo che potrà essere utilizzato, ad esempio, per l’arrampicata indoor e outdoor.

“L’obiettivo, oltre a quello di realizzare un impianto sportivo gestito da un’associazione o da altri soggetti, è anche quello di mettere a disposizione la struttura per corsi dedicati anche ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria, vista la vicinanza tra le strutture”.

È in via di definizione l’accordo tra l’amministrazione comunale, l’azienda ospedaliera ASST Papa Giovanni XXIII (proprietario dell’area) e la Comunità Montana (realizzatrice della struttura) per avere in concessione la torre in comodato trentennale.

“I lavori saranno a carico di chi avrà in gestione l’impianto – precisa il primo cittadino – , a fronte però di un contributo di un massimo di ventimila euro, da parte dell’amministrazione comunale, finalizzato proprio alla realizzazione del progetto ritenuto più adatto”.

La domanda può essere presentata anche da gruppi non costituiti in associazione, che potranno formalizzare in un secondo periodo la propria composizione. Il termine è il 30 agosto, al quale seguirà un confronto tra comune e parti interessate per definire gli strumenti e le modalità più idonee per lo sviluppo del progetto.