Rispetto, ma niente paura: Atalanta d’assalto contro il Copenaghen

Se prima della grande prestazione di Roma poteva esserci qualche paura, ora a mio avviso Gasp e la sua banda non ne devono più avere. Mi riferisco ovviamente alla gara di giovedì sera che stabilirà chi tra Copenaghen e Atalanta accederà alla fase a gironi dell’Europa League.

La partita del Parken Stadium non sarà certamente una passeggiata, ma i nerazzurri hanno dimostrato, anche in formazione rimaneggiata, di poter fare molto male a chiunque. Ecco quindi che la Dea dovrà andare in terra danese per giocare la sua gara, come sa fare e come ha dimostrato di poter sempre fare, senza calcoli e senza timori. Se cosi farà sono assolutamente certo che la qualificazione sarà orobica, se invece i giocatori atalantini subiranno il gioco dei danesi, ecco allora che potranno presentarsi non poche insidie.

Il primo tempo di Roma è stato a dir poco stratosferico, ma nel secondo tempo si è visto un vistoso calo, in parte certamente dovuto alla reazione dei giallorossi, ma soprattutto in considerazione di un evidente calo fisico. Ed è proprio questo secondo aspetto quello che potrebbe più preoccupare, anche se molti degli uomini che hanno giocato nella capitale torneranno in panchina per far posto ai cosiddetti titolari.

Rientreranno infatti il Papu, Freuler, Masiello, De Roon, mentre le cosiddette seconde linee (ma sono da considerare veramente tali?) saranno comunque pronte per fornire il loro supporto in caso di necessità. Peccato per l’assenza di Rigoni (che non può giocare i preliminari), che nel primo tempo di Roma ha giganteggiato dimostrando di essere un giocatore di classe ma anche di sostanza.

Gli uomini di Solbakken cercheranno di mettere la gara sul piano fisico e dovranno certamente attaccare perché per superare il turno non gli basterà un pareggio. In una situazione come questa gli ottimi fraseggi ed il contropiede atalantino possono rivelarsi un’arma micidiale se sfruttati a dovere.

Non ultimo, i giocatori nerazzurri potranno anche contare sull’apporto dei circa 600 tifosi che raggiungeranno la capitale danese per sostenere la squadra.

Gasperini ha dichiarato che vuole raggiungere il traguardo dei gironi per fare l’ennesimo regalo alla splendida tifoseria nerazzurra. Io il regalo sono pronto a scartarlo e voi?