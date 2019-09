Razzia di alcolici per 500 euro a Oriocenter: arrestati

A caccia di alcolici a Oriocenter. Nel pomeriggio di giovedì 30 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Alzano Lombardo hanno tratto in arresto in flagranza di reato E.N.E. e S.M.S., cittadini romeni di 30 e 31 anni, nullafacenti, pregiudicati e senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso al supermercato “Iper” del centro commerciale.

I due, dopo aver privato delle placche antitaccheggio diverse bottiglie di alcolici, per un valore di circa 500 euro, tentavano di guadagnare la fuga verso l’uscita del supermercato attraverso una cassa che era al momento priva della cassiera.

Immediatamente notati dalla vigilanza, i due venivano bloccati e consegnati alla pattuglia dei Carabinieri giunta sul posto. Al termine dell’attività, entrambi sono stati arrestati in attesa del giudizio in direttissima.