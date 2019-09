Osio Sotto, scontro auto-moto in mattinata: un ferito in gravi condizioni

Sarebbero gravissime le condizioni di un 48enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Dante Alighieri a Osio Sotto nella mattinata di giovedì 30 agosto.

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30 quando un’auto e una moto si sono scontrate: ancora poco chiara la dinamica del sinistro ma in pochi minuti sul posto si sono precipitati un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere e un’automedica, insieme ai carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso.

Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, quello più lieve al vicino ospedale di Zingonia.

Seguono aggiornamenti.