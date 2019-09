L’arte deve rappresentare la vita civile: David dipinge la morte dell’amico Marat

Trenta agosto 1748: nasce a Parigi il pittore e politico francese Jacques-Louis David, destinato – nonostante la formazione ricevuta seguendo il gusto del rococò – a diventare uno dei più grandi

esponenti del Neoclassicismo. Nel 1774 Jacques-Louis David vince una borsa di studio che gli permette di andare a studiare a Roma dove scopre l’arte rinascimentale e, soprattutto, dove entra in

contatto per la prima volta con gli scritti di Winckelmann e Mengs, i due più importanti teorici del Neoclassicismo.

È però durante il soggiorno a Napoli che David cambia il proprio punto di vista riguardo l’arte: egli inizia infatti a guardare all’antico come ad un paradigma di nobiltà stilistica a cui bisogna tendere, e così fa nei propri quadri. Inoltre, egli credeva che l’arte non potesse essere slegata dalla vita quotidiana, la vita civile, e questo suo ideale emerge chiaramente nel dipinto ad olio su tela “La morte di Marat”, realizzato nel 1793 e oggi conservato a Bruxelles presso il Museo Reale delle Belle Arti del Belgio.

Nel quadro, infatti, David decide di rappresentare la morte dell’amico Jean-Paul Marat, giornalista francese che fomentò lo spirito rivoluzionario del popolo di Parigi dopo il 1789 pubblicando articoli che incitavano la popolazione a ribellarsi. David, oltre che dal coinvolgimento emotivo, fu spinto nel dipingere il quadro dal fatto che la vittima era un giornalista, ovvero una delle voci del popolo.

Se “Il giuramento degli Orazi” di David viene considerata la tela-modello delle virtù civiche, “La morte di Marat” rappresenta invece il dramma della rivoluzione francese e raffigura una delle

conseguenze più estreme dell’eroismo: la morte. Il dipinto presenta infatti in primo piano la figura di Marat ormai abbandonato alla morte e illuminato da una luce caravaggesca, che rivela la nuda

realtà.

Proprio riguardo la luce, ecco cosa scrive il critico d’arte Giulio Carlo Argan nell’opera “L’arte moderna”: “…nel quadro vi è una decisa contrapposizione fra ombra e luce, ma non c’è una

sorgente luminosa che la giustifichi come naturale. Luce sta per vita, ombra per morte: non si può pensare la vita senza pensar la morte e inversamente”.

Il corpo di Marat è posto all’interno di una vasca e avvolto in un lenzuolo: questo per via della malattia della pelle che ormai da tempo lo affiggeva, costringendolo a lunghe permanenze nella

vasca da bagno per alleviare il dolore. David decide di rappresentare il momento successivo all’assassinio e ciò è coerente col fatto che la ferita nel costato di Marat perda ancora sangue. Il rivoluzionario è appoggiato sul bordo della vasca e col braccio destro tiene ancora fra le mani la penna che stava probabilmente utilizzando prima di essere ucciso. Accanto a lui si possono vedere il pugnale utilizzato per l’assassinio e una cassa che egli usava come scrittoio, sulla quale sono presenti un calamaio ed un assegno e sopra cui si può vedere la dedica dell’artista, che scrive: “À Marat – David”.

Inoltre, nella mano sinistra di Marat si può leggere la lettera utilizzata da Charlotte Corday – la donna che uccise Marat poiché riteneva che egli stesse tradendo gli ideali della Rivoluzione

fomentando una guerra civile – per essere ricevuta a casa di Marat. Su di essa c’è scritto: “13 luglio 1793. Marie Anne Charlotte Corday al cittadino Marat. Basta che io sia tanto infelice per aver

diritto alla vostra benevolenza”.

La disposizione del corpo, infine, riporta alla mente il corpo di Cristo nella “Pietà vaticana” di Michelangelo oppure sempre quello di Cristo ne “La deposizione” di Caravaggio.