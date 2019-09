La Marianna “scende” in città: acquistato lo storico Caffè Falconi

Tempo di novità in casa La Marianna: lo storico marchio della famiglia Panattoni “scende” in città e si accasa all’altrettanto storico Caffè Falconi.

L’operazione, gestita da Luca “Billy” Panattoni, figlio di Marzio, è stata messa nero su bianco a luglio e, dopo qualche giorno di chiusura, ha portato alla riapertura del locale di via Camozzi che nelle prossime settimane potrebbe anche cambiare faccia: i gestori, infatti, stanno seriamente pensando di aggiungere alle proposte attuali anche la pasticceria e la gelateria, veri e propri marchi di fabbrica della Marianna.

La nuova proprietà assicura comunque che la storica realtà del centro cittadino, per decenni punto di riferimento della Bergamo mondana ed enoteca di tutto rispetto, non verrà stravolta.





L’acquisto del Caffè Falconi va ad aggiungersi al piccolo impero che la famiglia Panattoni si è costruita negli anni, seguendo le orme di Enrico e della moglie Oriana che nel 1952 hanno aperto il primo locale del marchio La Marianna in Città Alta, nella stupenda cornice di Colle Aperto, diventato poi famoso in tutto il mondo anche per l’invenzione del gelato alla Stracciatella.

Dal 2003 la Marianna è anche all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, dal 2008 in Borgo Santa Caterina e dal 2013 all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con la famiglia Panattoni che è anche proprietaria del ristorante Il Pianone di Città Alta oltre, ovviamente, allo storico locale di Colle Aperto negli anni diventato bar, gelateria e ristorante.

E la “crescita” potrebbe non essere finita qua dal momento che una parte della famiglia sembra abbia chiesto informazioni sul locale che fino al giugno scorso ha ospitato lo storico Bar Stadio di viale Giulio Cesare, mentre un nuovo centro di produzione del marchio La Marianna potrebbe essere aperto in via Angelo Maj.