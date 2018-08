Il muletto fa manovra ma lui non si accorge: investito. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di mercoledì 29 agosto a Cavernago, all’interno della Manu Cem di via Romanino. Un autista dipendente della ditta è stato investito da un muletto mentre stava facendo una manovra in retromarcia.

A quanto sembra, sebbene il mezzo avesse in funzione sia il lampeggiante che il cicalino di segnalazione, l’operaio non avrebbe notato il movimento del muletto tanto da continuare a camminare dietro di esso, finendo così investito.

Diverse le fratture agli arti inferiori riportare da M.E., 52 anni, tanto da richiedere inizialmente l’invio di un elisoccorso. Fortunatamente dopo le prime fasi concitate le condizioni dell’autista non sono sembrate così gravi con l’elicottero che è ritornato alla “base”, mentre l’uomo è stato trasportato in codice giallo dall’ambulanza al Bolognini di Seriate. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri e l’ATS per i rilievi del caso.

“E’ bene ricordare le basilari norme di sicurezza sul lavoro – spiega il dottor Piazzolla, responsabile dell’Area specialistica igiene e sicurezza del lavoro di ATS – bisogna sempre prestare attenzione ai segnalatori acustici e luminosi sui mezzi da lavoro. Un’altra cosa molto utile nelle fabbriche sarebbe quella di delimitare le aree di spostamento di macchinari come carrelli o muletti, in modo da rendere ancora più sicuri gli spostamenti dei pedoni all’interno dell’area di lavoro”.