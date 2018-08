Era senza lavoro ma in casa, per arrotondare, aveva una piantagione di marijuana. Nella mattinata di mercoledì 29 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Zogno, in collaborazione con il personale del Comando di Polizia Locale dello stesso comune, all’interno di un’abitazione di un 37enne, disoccupato, del luogo, hanno rinvenuto e sequestrato trenta piante di marijuana coltivate in vasi e in una serra appositamente creata, nonché diverse “infiorescenze” della stessa pianta e 40 grammi circa della stessa sostanza, pronte all’uso, oltre a tabacco misto marijuana.

Il 37enne è stato tratto in arresto per coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giudizio per direttissima dell’arrestato è stato fissato per la mattina del 30 agosto in Tribunale a Bergamo.