Copenaghen-Atalanta, la diretta del match

Partita da dentro o fuori per l’Atalanta di Gasperini: a Copenaghen, dopo lo 0-0 dell’andata a Reggio Emilia, in palio ci sono i gironi di Europa League.

I nerazzurri devono trovare il gol per mettere il discorso qualificazione in discesa: se arrivasse basterebbe poi anche un pareggio per eliminare i danesi e tornare ufficialmente in Europa.

Qui sotto la nostra diretta liveblog del match.