Cade in bici, bimbo di 3 anni ricoverato al Papa Giovanni

È ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il bimbo di tre anni protagonista di una brutta caduta in bicicletta. L’incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 30 agosto. Lo scrive Varesenews.it.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso decollato da Como per prestare soccorso ala piccolo.

L’incidente è avvenuto in via Lombardia a Sesto Calende (Varese) poco prima di mezzogiorno di giovedì 30 agosto. Sul posto si sono recati un’ambulanza per prestare le prime cure al bimbo.

Secondo le prime informazioni sanitarie non sarebbe in pericolo di vita. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.