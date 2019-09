Bus casa-scuola, a Seriate contributi per 700 studenti: stanziati 31.500 euro

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il Comune di Seriate ha riconfermato il contributo per il trasporto pubblico, rinnovando le convenzioni con Atb e Sab.

Un impegno da 31.500 euro a sostegno delle famiglie, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e viceversa: chi sottoscriverà l’abbonamento a sportello, e non online, godrà di una riduzione, mentre chi è già in possesso dell’abbonamento sarà rimborsato con i medesimi contributi.

Sono state approvate le convenzioni per il sostegno alle spese sostenute per l’uso dei mezzi pubblici dagli studenti residenti a Seriate, di età compresa tra i 14 e i 26 anni che frequentano, nell’anno scolastico 2018-2019, una scuola secondaria di secondo grado, percorsi d’istruzione e formazione professionale o l’università e che acquistano un abbonamento annuale. La stima di chi beneficerà di questo contributo è attestata a circa 700 studenti residenti a Seriate, di cui circa 600 utilizzano mezzi A.T.B e un centinaio quelli di S.A.B.

Chi sottoscriverà gli abbonamenti A.T.B riceverà una riduzione di 35 euro per abbonamento “una zona”, 45 euro per abbonamento “due zone” e 50 euro per abbonamento “tre zone” e oltre.

Per gli studenti che si avvalgono di S.A.B e di altri gestori il contributo sarà pari a 40 euro, se la spesa complessiva annua per l’abbonamento è inferiore a 300 euro, 50 euro, se la spesa complessiva annua per l’abbonamento è uguale o superiore a 300 euro.

Per chi è già in possesso dell’abbonamento per l’anno scolastico 2018/2019, potrà richiedere rimborsi di pari entità.

“Anche quest’anno il Comune ha assunto un impegno di spesa per garantire agli studenti di Seriate uno sconto sugli abbonamenti dei mezzi pubblici nel tragitto casa-scuola – ha commentato il sindaco Cristian Vezzoli -. Gli studendi di Seriate di età compresa tra 14 e 26 anni (superiori ed università) potranno quindi avere un abbonamento scontato con ATB e SAB grazie al contributo comunale: anche questo è un modo per aiutare gli studenti e le loro famiglie ed incentivare le buone pratiche di mobilità sostenibile”.