Atalanta, ultimo allenamento prima del match: a Copenaghen si può riscrivere la storia

Clima uggioso da giornata autunnale a Copenaghen, dove l’Atalanta di Gasperini si sta preparando per la sfida odierna (fischio d’inizio alle 18.30) contro i danesi.

Pioviggina, ci sono 17° e per questa sera non sono previsti miglioramenti: durante la partita dovrebbero continuare le precipitazioni.

Gomez e compagni, dopo il primo allenamento in terra danese svolto mercoledì pomeriggio sul terreno del Telia Parken, giovedì mattina sono tornati in campo per la consueta rifinitura.

Per il match di questa sera Gasperini sembra avere pochi dubbi: dopo il turn-over di lunedì a Roma tornano tutti i titolarissimi, con Masiello, Toloi e Palomino a comporre la linea a tre in difesa, de Roon e Freuler con Hateboer e Gosens a centrocampo e davanti Gomez e Pasalic assieme a uno tra Duvan Zapata (favorito) e Barrow. Niente Europa League per Emiliano Rigoni, che non era nella lista consegnata alla Uefa a luglio (potrà essere inserito dalla fase a gironi, se l’Atalanta ci dovesse arrivare stasera).

(Foto e video Youtube Atalanta.it)