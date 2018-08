Atalanta: Masiello top, Pasalic si divora l’impossibile

GOLLINI : 6,5 L’esperienza internazionale si fa solo giocando. Per Gasp. è lui il titolare. Reattivo all’8’ su tiro di Fischer. Poi non rischia la presa al 31’. Ma sui rigori non diventa decisivo.

TOLOI: 7 Sempre più difensore completo. Assist a Zapata di testa che sempre di testa spreca, su azione da corner. Prudente tiene botta con Fischer, il migliore degli avversari, appoggia meno del solito.

PALOMINO: 7 Quando la battaglia si accende lui c’è. Preferito a Mancini e Djimsiti per contrastare i muscolari attaccanti danesi. Falloso, N’Doye accentua il cadere. Una sbavatura gli costa il giallo al 39’ della ripresa. Insuperabile.

MASIELLO: 7,5 Si sbatte a chiudere ma non rinuncia mai ad accompagnare le ripartenze. Insuperabile di testa, intelligente nell’evitare contrasti nella propria area ad evidenziare le cadute di Fischer. ( ammonito per simulazione)

CASTAGNE: 7 Al posto di Hateboer per avere più spinta, anche meno copertura. Leggerino, con il campo pesante non pare una scelta azzeccata. Si scopre troppo difensore quando avrebbe l’assist decisivo al 37’ per Zapata. Il bendaggio per un colpo alla testa lo esalta come un condottiero vichingo e non si ferma più. 90’ a Roma e 120’ a Copenaghen senza mai fermarsi. Eroico.

DE ROON: 7 Tiro centrale che è una telefonata al 17’. Innesca una ripartenza del Copenaghen al 24’ con un pessimo passaggio. Di testa manca una occasione da gestire meglio a due passi dalla porta. Lotta con tutti gli avversari. Gioca una infinità di palle. Sfinito arriva poco lucido quando avrebbe sul piede l’assist finale, allo scadere dei supplementari.

FREULER: 6 Soffre la fisicità della metà campo degli uomini di casa. Il campo pesante non lo aiuta. Di testa avrebbe una buona occasione al 13’ della ripresa. Comunque mai domo.

PESSINA: (1’ Primo Tempo supplementare). 6 Entra poco in partita. Perché non fargli tirare dagli undici metri ?.

GOSENS: 6 Lotta sulla corsia di sinistra. Tanta corsa senza diventare decisivo.

ALI ADNAN ( 4’ Primo tempo supplementare). 6 Sufficiente perché ai rigori è perfetto. Ma non basta.

PASALIC: 5 Deve fare il trequartista. Primo tempo da dimenticare, piede di frolla cicca tutto il segnabile. Tre volte comodo davanti al portiere gli spara addosso all’11’ e al 32’. In curva al 21’. Uno come lui non può sbagliare queste occasioni. Gasp lo toglie dopo dodici minuti del secondo tempo.

BARROW: 7 ( 2’ del secondo tempo). Gasp. Lo mette per sfruttare la sua velocità contro i monumentali difensori danesi. Ci prova più volte con tiri da fuori. Sfiora solo il palo.

ZAPATA: 6 Avrebbe una buona occasione fin dal 4’ del primo tempo. Di testa non è un granchè. Non ripete la gara di Roma..

CORNELIUS: ( 8’ secondo tempo) 5 Casa sua, campo allentato, condizioni ideali per lui. Lotta su ogni palla. Sfiora il tapin di testa alla mezz’ora della ripresa. Non sempre fa i movimenti giusti. Il ritorno a casa diventa amaro con un rigore da dilettante allo sbaraglio.

GOMEZ: 7 Un paio di agganci mancati, non da lui .Sempre una costante spina nel fianco della difesa danese. Subisce spinte, manate, anche falli inutili. Tiro velenoso all’11’ della ripresa messo in corner dal portiere danese. Capitano coraggioso, ma i rigori non deve più calciarli

GASPERINI: 8 È il migliore allenatore italiano. “Mercato triste “, chi mi dice che con un portiere giusto e un Laxalt , piuttosto dei vari Reca e Ali Adnan , la Champions non sarebbe solo un sogno.

Le occasioni più clamorose le ha solo l’Atalanta. Dominio assoluto nei venti minuti centrali del primo tempo. Il Copenaghen una sola volta al tiro. L’Atalanta almeno quattro occasioni nitide, sprecate. Idem nella ripresa dove Il Copenaghen non impensierisce mai Gollini. Assurdo uscire contro una squadra che in due partite non ha fatto più di due tiri in porta. Al contrario, pur dando tutto, l’Atalanta ha sbagliato troppe occasioni. Troppo ottimismo? Eliminati da una squadra inferiore ma molto tignosa. Questo è il calcio, ora Gasperini e la società devono convincere la rosa a ripartire, con rabbia.