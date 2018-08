All’eSport palace di Bergamo le qualificazioni ai mondiali di Hearthstone

Riparte l’attesissimo split europeo del campionato mondiale di Hearthstone, il gioco di carte collezionabili della software house americana Blizzard, che spopola tra giovani e meno giovani di tutto il mondo, e tra le tappe designate per il vecchio continente spicca Bergamo, sempre più al centro del panorama eSport nazionale, con eSport palace.

Sarà li, infatti, che diversi campioni europei, dopo tre mesi di fatiche per qualificarsi, si daranno appuntamento per la sfida finale, che deciderà chi di loro parteciperà al mondiale.

Riflettori puntati sui quattro italiani in gara, il veterano Turna, Pool8, Swaggermeister e l’osservato speciale Leta, stella del team Samsung MorningStars, al suo secondo playoff consecutivo.

Per gli appassionati e i semplici curiosi che vorranno tifare italia in questa importante competizione, sarà possibile passare di persona all’esport palace in via carducci 4, per seguire sui megaschermi la telecronaca italiana, condotta da due volti noti della scena gli streamer e youtuber VkingPlays e Budilicious, oppure sintonizzarsi a partire dalle ore 10 sul canale Twitch morningstars.