Da settimane oramai, in tutta l’area di Zingonia e non solo, un marocchino 36enne clandestino “seminava il panico” tra la gente. L’uomo, clandestino e colpito da un ordine di espulsione dal territorio nazionale da eseguire, in diverse occasioni, ha creato problemi e paura tra la gente di diversi comuni della zona.

In particolare, lo straniero ha molestato più volte i clienti di supermercati, di negozi, persone incontrate per caso, concentrandosi soprattutto in Piazza Affari a Verdellino. Proprio in questi giorni, infatti, sui social network, girano video realizzati da cittadini che riprendevano l’extracomunitario in preda a un vero e proprio delirio, prendendosela in maniera incontrollate con le persone, ma anche con i mezzi parcheggiati per strada e addirittura anche contro il contenitore per la raccolta dei vestiti della Caritas. In più circostanze l’uomo era stato fatto anche ricoverare in ospedale, sia a Treviglio che in altre strutture sanitarie del territorio e, quasi sempre, era scappato prima ancora di terminare di ricevere le relative cure.

Decine e decine le chiamate al “112” in queste settimane, che hanno visto diverse pattuglie spostarsi sul territorio della Bassa Bergamasca da un comune all’altro, alla ricerca del segnalato marocchino in preda a veri e propri raptus di follia.

Mercoledì 29 agosto è arrivata la svolta da parte dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio. Rintracciato a Brembate dopo aver molestato per l’ennesima volta i clienti di una paninoteca, lo straniero era stato sedato e poi portato in ospedale a Treviglio. Qui, successivamente, era stato poi accompagnato dai militari dell’Arma in Questura a Bergamo nell’Ufficio Immigrazione. In tale fase, il 36enne ha aggredito due Carabinieri, ferendoli lievemente, provocando loro lesioni personali guaribili in una decina di giorni.

Dopo la convalida dell’espulsione tenutasi davanti al Giudice di Pace, oggi è giunto l’accompagnamento coattivo alla Frontiera aeroportuale di Malpensa dove, nel pomeriggio, un volo per il Marocco lo ha riaccompagnato in patria. I vari procedimenti penali scaturiti invece dalle sue condotte criminose seguiranno comunque il prescritto iter in Italia.