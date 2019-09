Un nuovo socio per la Blu Basket: è Stefano Lamera

Insieme alla ricerca del main sponsor, il secondo obiettivo della società di via Del Bosco per l’inizio stagione, palesato nella conferenza stampa di giugno, era quello di allargare la base societaria. Dopo poco più di due mesi, ecco una prima risposta positiva: Stefano Lamera, vulcanico ed eclettico imprenditore nel settore della consulenza aziendale, passa dal golden club a socio junior.

Nato a Lecco nel 1967, Stefano è bergamasco d’adozione da più di 40 anni.

Risiede con la moglie Sara e le figlie Alice e Giorgia a Covo ed è conosciuto nell’ambiente cestistico della bassa per aver ricoperto dal 2010 al 2016 la carica di Presidente del “suo” Romano Basket, 150 tesserati ed una prima squadra che ha raggiunto, proprio nel 2016, la promozione in C Gold.

Titolare delle società “Gestione e Relazioni Srl” e “Corporate and Finance Srl”, si divide fra gli studi di Bergamo, Rovato e Mosca (Russia), dove collabora con Leonardo Audit ed amministra una società produttrice di accessori per valvole “oil and gas”.

“L’amore per la Blu Basket – ci dice il neo socio – è un’ovvia conseguenza del mia smisurata attrazione per la pallacanestro. Passione che mi ha portato prima ad aderire al Golden Club, ed oggi, con tanto entusiasmo e gratitudine ad accettare la proposta fattami dai dirigenti di Treviglio, di entrare come socio! Forza Blu!”

Soddisfatto del nuovo entrato in società anche il Presidente Testa:“Sfefano è prima di tutto un amico: ci conosciamo da 30 anni. La sua passione per il basket, l’ha spinto a far nascere la pallacanestro a Romano. Da alcuni anni è vicino alla Blu Basket ed ora ne farà parte in modo attivo. Un bel segnale di continuità ed un prezioso contributo per la nostra Società. Benvenuto ad nuovo compagno di avventura da parte mia e di tutta la Blu Basket”.