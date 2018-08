“SuperQuark” alla scoperta dei nuovi reperti di Pompei: la tv del 29 agosto

Per la prima serata in tv, mercoledì 29 agosto alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la nona e ultima puntata di “SuperQuark”, con Piero Angela.

Il giornalista e divulgatore scientifico condurrà i telespettatori in Messico alla scoperta della leggendaria penisola dello Yucatan, nelle cui foreste si nasconde una vasta rete di acque sotterranee che danno vita a splendide caverne.

Alberto Angela, invece, porterà a Pompei, dove nuovi scavi hanno portato alla luce numerosi reperti.

Nel corso della puntata si parlerà anche di batteri, di alpinismo, di robotica e delle nuove frontiere della scuola e del mondo del lavoro.

Su Canale5 alle 21.25 la prima delle tre puntate della fiction “Guerra e pace”, con Paul Dano, Lily James, James Norton, Stephen Rea, Gillian Anderson e Greta Scacchi.

Nel 1805, mentre l’armata di Napoleone marcia verso la Russia, le vite di tre giovani stanno per cambiare per sempre. Si tratta di Pierre Bezukhov, figlio illegittimo di un ricco conte in fin di vita i cui parenti stanno tramando per estrometterlo dall’eredità, di Andrey Bolkonsky, caro amico di Pierre, un giovane desideroso di prendere parte alla guerra e di Natasha Rostova, una vivace adolescente alla scoperta della vita e dell’amore.

Su RaiDue alle 21.25 la fiction “Rocco Schiavone”, con Marco Giallini e Isabella Ragonese. Andrà in onda un episodio intitolato “La costola di Adamo”. Viene ritrovata una donna che sembra essersi tolta la vita. Ma Rocco capisce che non tutto è come appare, specie nella famiglia di Ester Baudo. La vittima, infatti, è una donna sola, disperata, generosa, con una depressione mai denunciata e un rapporto con una marito sbagliato. Rocco sospetta che non si tratti di suicidio, bensì di omicidio.

Su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago fire”, con Jesse Spencer e Miranda Rae Mayo. Andranno in onda tre episodi intitolati “Ostaggi alla 51”, “Falso eroe” e “In ginocchio”. Nel primo, il personale della caserma 51 viene preso in ostaggio da una banda di criminali in fuga. Uno di loro è ferito e Kidd cerca di aiutarlo. Nel secondo, la squadra si imbatte in un piromane che appicca il fuoco per poi soccorrere le vittime e passare da eroe. Nel terzo, Severide incontra suo padre.

Su Tv8 alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata di “Matrimonio a prima vista”, programma a metà tra un reality e un esperimento scientifico sull’amore.

La trasmissione racconta le nozze al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti selezionati e messi insieme sulla base di specifiche affinità da un team di esperti composto dallo psicologo e psicoterapeuta Gerry Grassi (direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), dalla sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi (docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma) e dal sociologo Mario Abis (docente allo Iulm di Milano).

Gli oltre 700 candidati verranno selezionati da questa commissione: le telecamere seguiranno tutta la fase di “casting” durante la quale gli esperti valuteranno attentamente molti aspetti del passato e del presente dei concorrenti. Poi grazie a sofisticati metodi scientifici, il team formerà le 3 coppie che affronteranno l’esperimento più incredibile della loro vita: vivranno come marito e moglie per 5 settimane e, dopo sposati, affronteranno le gioie e le difficoltà della convivenza.

Una volta scelti gli abbinamenti, la produzione invierà ai futuri sposi la partecipazione al proprio matrimonio. Accettata la sfida i due sconosciuti celebreranno un vero e proprio matrimonio al buio. Prima, però, dovranno comunicare ad amici e parenti la propria decisione. Questa è sicuramente una delle fasi più delicate e sofferte del programma: i due futuri sposi spesso si troveranno ad affrontare le resistenze delle famiglie che rifiutano l’idea che il proprio figlio o la propria figlia si sposi con un estraneo.

Sciolti i nodi familiari arriverà il momento del fatidico sì. È in questa fase che la tensione può raggiungere livelli davvero incontenibili. Dalla scelta analitica si passa infatti alla concretezza dell’evento: l’abito bianco, il bouquet, il sindaco con la fascia tricolore, gli amici, i parenti e poi, finalmente, l’incontro – per la prima volta in assoluto – con il proprio “partner di cui non si sa assolutamente nulla.

Gli sposi novelli, poi, convoleranno alla luna di miele in modo che l’amore possa avere tempi e luoghi adatti dove fiorire. Un viaggio in una località da sogno dove iniziare a scoprire se le apparenze iniziali hanno effettivamente riscontro con la realtà. Lo step successivo sarà la convivenza fatta di abitudini da scoprire, stili di vita differenti, difficoltà quotidiane da affrontare insieme.

Al termine delle cinque settimane di convivenza le coppie decideranno se rimanere sposate o interrompere la relazione, avviando la procedura di divorzio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Suffragette”, con Carey Mulligan; su Rete4 alle 21.25 “Contraband”, con Mark Wahlberg; su La7 alle 21.15 “Turista per caso”, con William Hurt; e su Canale Nove alle 21.25 “Breakdown – La trappola”, con Kurt Russell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Killer bees – Api assassine”; su La5 alle 21.10 “Scusa ma ti voglio sposare”, con Raoul Bova e Michela Quattrociocche; su Iris alle 21 “Io non ho paura”, con Diego Abatantuono; e su Italia2 alle 21.10 “Flash Gordon”, con Ornella Muti.

Rai5 alle 21.15 proporrà la vision del documentario “Beatles stories”.

John Lennon ha veramente incontrato Ghandi e scherzato con Ronald Reagan? Paul McCartney ha incrociato Fonzie per le strade di New York? Il cantautore Seth Swirsky cattura gli incontri più improbabili – ma veri – dei “Fab Four, in questo documentario.

. Swirsky è cresciuto negli anni Sessanta adorando le canzoni dei Beatles, il loro sound e il loro stile. Nel 2004, videocamera alla mano, ha registrato su pellicola centinaia di ricordi e aneddoti raccontati in prima persona da coloro che per motivi vari e diversi hanno incrociato la loro strada con quella dei suoi miti. Da Sir Ben Kingsley a Sir George Martin, dal Beach Boy Brian Wilson all’astronomo Brian Skiff, parlano persone che hanno conosciuto bene i Beatles, ma anche coloro che hanno avuto un incontro fortuito, e indimenticabile, con i membri della band. Tra i protagonisti che intervengono gli attori Henry Winkler (l’interprete di“Fonzie”) e Jon Voight; gli ex produttori discografici e tecnici dei Beatles in sala d’incisione Norman“Hurricane” Smith, Ken Scott e John Kurlander; i musicisti Smokey Robinson, Jackie De Shannon, Graham Nash, Davy Jones, Susanna Hoffs, Art Garfunkel e decine di altri ancora.

Swirsky raccoglie storie in luoghi inaspettati ascoltando vicini di casa, compagni di giro, soci in affari, ex fidanzate che svelano storie mai sentite prima.

Su La7D alle 21.30 ci sarà il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Pronto soccorso” e “Un angelo nero”. Nel primo, Joséphine è impegnata ad aiutare Bertrand, che si prende troppe responsabilità sul lavoro. Inoltre, lo aiuterà a capire che non è innamorato della sua ragazza, bensì di una sua ex compagna del college. Ne secondo, Joséphine deve prendersi cura di Stephane Ferré, che è in crisi con i suoi figli, che non vogliono più vederlo perchè in una dolorosa disputa famigliare si sono schierati dalla parte del nonno.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Elementary”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Una piccola grande famiglia”.